13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии. Читать статью
yudjin: Это 3,14..ц, товарищи...Теперь балалар будет знать как пукает губка боб на казахском. Отличное развитие. Этот довод отчетливо демонстрирует уровень этого Половинко.
Там в теле статьи прямо перед этим подозрительное троеточее. Такое ощущение при прочтении, что при редактировании выдрали кусок текста интервью не понравившийся редакции. И получилось только это сравнение. Но если внимательно прочитаете, то поймете смысл.
111: И заметь, россиянам плевать на такие СМИ, им нужна война..
У меня нет таких друзей и коллег. Не формируй мнение по сайтам-помойкам.
Знаю только одного подобного. (из примерно 1000) Он всю жизнь как собака в армии склад охранял. Кирзовое мировозрение. Крайне низкий уровень развития. Смог года два назад купить кредитный красный Ниссан и очень доволен был этим режимом. Был. Но даже эту насквозь дуболомную голову очень озадачили последние неудачи и существо начало немножко сомневаться в правильности цели. Нужно не забывать что есть эффект концентрации внимания. Если виден идиот один среди тысяч машин налепивший букву Зю на свою помойку, то внимание будет на нем концентрироваться. На самом деле таких мало. Хотя имеют место.
Ладно говорить неправду то.. Народ вышел против войны? У меня родичи, племяш мой военный летчик, бомбили Сирию, теперь в каком то экстазе, что их сын мочит украинцев.. Приезжали как то к нам, и вас замочим, если дадут команду.. Что уж говорить о других.. Ну еще момент, может уехавшие отсюда в Россию, становятся совершенно невменяемыми патриотами, чтобы там что то доказать, может это и так..
111: От ваших СМИ, остались только имена.. Как и от Пугачеврй с Шевчуком.. Жаль конечно, что вы пошли по пути доносов и провокаций .
Начали за здравие, кончили за упокой!
Что тебе в Шевчуке не понравилось отрок наш многоквартирный ближе всех живущий к акунаматату? Ну да. сбрендившие режимы они такие. СМИ не любят. Это общее, много раз доказанное самими режимами всяких чаушеску, саддамов, каддафиев, северокорейских, венесуэльских, айтолов религиозно упёртых, среднеазиатские многочисленные байчики со статуями и улицами самому себе, и нашего прости господи похожего. Ни у одного режима как-то не получилось. У них есть ещё одно прекрасное качество. Все они заканчивают плохо и очень плохо.
Хотя им самим до момент когда их начинают выносить, все кажется хорошо.
Может немного непонятно объясняю.
Просто они живут в другом информационном пузыре.
Каждый живет в пузыре.
Лучше жить в свободной демократической стране. Где если тебе навязывают пузырь, то только мягкий пушистый и плюшевый, которым ты можешь не пользоваться.
Нет других путей для, кроме становиться свободной страной с демократией. Никакого другого пути для будущего нет. Ни китайского, ни белорусского. ни российского, ни среднеазиатского. Просто рано или поздно в этих странах режимы несовместимые с будущим придут в противоречие с временем. Где-то это может быть очень не скоро. Стукнутый на всю голову военный коммунизм не может вечно диктовать условия, когда дворе айфоны и глобальная паутина даже у детей начальной школы. Он может только пытаться мешать, уничтожать СМИ не давать говорить, принуждать и отодвигать кончину. Это же относится и к аятоллам и к среднеазиатским байчикам и к хунтам всяких режимов, и в Африке тоже самое, но даже там многие прозревают. Впрочем это политэкономия. На эту тему есть отдельные лекции и спецы. Мир пока ещё открыт информационно. (хотя вот как оказалось не всем)
Достаточно запомнить постулат. Развитые демократии не воюют с развитыми демократиями.
Нет ни одного примера в истории. Нет и не будет, потому что нет причин. И не будет например современная Швеция воевать с Германией или Францией, Испанией.
Хотя в истории мы помним феодальной эти страны постоянно воевалит с соседями.
Редко было чтоб в Европе не было хоть каких нибудь десять лет без локальной или побольше типа столетней войны. Всё это военное противостояние закончилось в мире цивлилизованных демократических стран.
Закончилось тем, что Европа объединяется.
А вот у режимов войны как раз остались инструментом политики. Войны с своим народом и с соседями. Нет никакого иного пути. И Россия и Казахстан такие-же европейские страны как и современная Германия или Дания с европейским путем развития. Просто это будет не сейчас. И понять это многие сейчас не смогут.
111: Ладно говорить неправду то.. Народ вышел против войны?
Вот для того, чтоб рассказывать правду о войне и есть такие журналисты как в этой статье. Вот именно по этому он здесь и сейчас! Потому что его издание публиковало о людях выступающих против войны! Публиковало фото "Жених приехал" с огромным гробом нарисованным. Честно показывали и освещали. Рассказывали о том как тысячи подростков в Питере на концерте всем залом без исключения скандировали Х** Войне. Естественно это не нравится режимам. Но если ты над собой не работаешь, тебе плевать и потребляешь то дерьмо которое скормит тебе телевизор, то никогда и не узнаешь.
А журналистов которые показывают правду таким как ты лентяям с кухаркой просто заткнут, запретят, уничтожат или выдавят в другие страны.
Позор тебе 111 Впрочем как и нам. Была тысяча возможностей предотвратить приход хунты.
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