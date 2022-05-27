Отправлено: - 16:54

111: От ваших СМИ, остались только имена.. Как и от Пугачеврй с Шевчуком.. Жаль конечно, что вы пошли по пути доносов и провокаций .

Цитата:Начали за здравие, кончили за упокой!Что тебе в Шевчуке не понравилось отрок наш многоквартирный ближе всех живущий к акунаматату?Ну да. сбрендившие режимы они такие. СМИ не любят.Это общее, много раз доказанное самими режимами всяких чаушеску, саддамов, каддафиев, северокорейских, венесуэльских, айтолов религиозно упёртых, среднеазиатские многочисленные байчики со статуями и улицами самому себе, и нашего прости господи похожего.Ни у одного режима как-то не получилось.У них есть ещё одно прекрасное качество.Все они заканчивают плохо и очень плохо.Хотя им самим до момент когда их начинают выносить, все кажется хорошо.Может немного непонятно объясняю.Просто они живут в другом информационном пузыре.Каждый живет в пузыре.Лучше жить в свободной демократической стране.Где если тебе навязывают пузырь, то только мягкий пушистый и плюшевый, которым ты можешь не пользоваться.Нет других путей для, кроме становиться свободной страной с демократией.Никакого другого пути для будущего нет.Ни китайского, ни белорусского. ни российского, ни среднеазиатского.Просто рано или поздно в этих странах режимы несовместимые с будущим придут в противоречие с временем.Где-то это может быть очень не скоро.Стукнутый на всю голову военный коммунизм не может вечно диктовать условия, когда дворе айфоны и глобальная паутина даже у детей начальной школы.Он может только пытаться мешать, уничтожать СМИ не давать говорить, принуждать и отодвигать кончину.Это же относится и к аятоллам и к среднеазиатским байчикам и к хунтам всяких режимов, и в Африке тоже самое, но даже там многие прозревают.Впрочем это политэкономия.На эту тему есть отдельные лекции и спецы.Мир пока ещё открыт информационно. (хотя вот как оказалось не всем)Достаточно запомнить постулат.Нет ни одного примера в истории.Нет и не будет, потому что нет причин.И не будет например современная Швеция воевать с Германией или Францией, Испанией.Хотя в истории мы помним феодальной эти страны постоянно воевалит с соседями.Редко было чтоб в Европе не было хоть каких нибудь десять лет без локальной или побольше типа столетней войны.Всё это военное противостояние закончилось в мире цивлилизованных демократических стран.Закончилось тем, что Европа объединяется.А вот у режимов войны как раз остались инструментом политики.Войны с своим народом и с соседями. Нет никакого иного пути. И Россия и Казахстан такие-же европейские страны как и современная Германия или Дания с европейским путем развития.Просто это будет не сейчас.И понять это многие сейчас не смогут.