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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44351
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8537
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:24
#165
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Цитата:
У нас ведь есть развитие: телеканал с мультфильмами Nickelodeоn будет на казахском языке.

Это 3,14..ц, товарищи...Теперь балалар будет знать как пукает губка боб на казахском. Отличное развитие. Этот довод отчетливо демонстрирует уровень этого Половинко.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
703
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:32
#166
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Цитата:
Серый волк:
Хотя конечно они это не посмотрят...

я конечно ему не друг, но и "Владелец видео запретил просмотр в вашей стране", поэтому да, увы, но не посмотрим
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:46
#167
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Цитата:
lavprof:
я конечно ему не друг, но и "Владелец видео запретил просмотр в вашей стране", поэтому да, увы, но не посмотрим

Что-то я сомневаюсь, чтоб Дождь запретил просмотр своего канала YouTube в стране Казахстан. Больее похоже на грязные торчащие носки шпиков пытающихся блокировать у вас.

Смените страну и посмотрите.

Сейчас около 1,8 миллионов просмотров, что примерно соответствует количеству людей которые способны осознать и которым это интересно.

Как делался фильм от автора Веры Кричевской и режиссера Виталия Манского.

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:53
#168
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Цитата:
yudjin:
Это 3,14..ц, товарищи...Теперь балалар будет знать как пукает губка боб на казахском. Отличное развитие. Этот довод отчетливо демонстрирует уровень этого Половинко.

Там в теле статьи прямо перед этим подозрительное троеточее. Такое ощущение при прочтении, что при редактировании выдрали кусок текста интервью не понравившийся редакции.
И получилось только это сравнение. Но если внимательно прочитаете, то поймете смысл.

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 12:54]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:00
#169
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Извиняюсь. Действительно разбивка доступа по странам.
Сейчас найду и выложу ссылку на фильм для Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:01
#170
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Цитата:
Серый волк:
Хотя конечно они это не посмотрят...

Но их то разогнали, хотетелы войны, теперь что уж говорить за них.
И заметь, россиянам плевать на такие СМИ, им нужна война..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:02
#171
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Фильм в доступе для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины)


Или здесь


Смотреть в Германии Англия Швеция Норвегия

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 13:09]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
703
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:05
#172
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Цитата:
Серый волк:
Смените страну и посмотрите.

сменил и не посмотрел) vpn в браузере тоже не помог)
тут, кстати, упоминается, что "Фильм доступен для просмотра только на территории РФ."
будет время, попробую через другой vpn)

UPD:
Цитата:
Серый волк: Фильм в доступе для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины)

это работает, да :-)

[Исправлено: lavprof, 01.06.2022 - 16:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:12
#173
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Второй фильм показывает.

[Исправлено: 111, 01.06.2022 - 16:13]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:16
#174
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Цитата:
111:
И заметь, россиянам плевать на такие СМИ, им нужна война..

У меня нет таких друзей и коллег. Не формируй мнение по сайтам-помойкам.

Знаю только одного подобного. (из примерно 1000) Он всю жизнь как собака в армии склад охранял.
Кирзовое мировозрение. Крайне низкий уровень развития. Смог года два назад купить кредитный красный Ниссан и очень доволен был этим режимом. Был.
Но даже эту насквозь дуболомную голову очень озадачили последние неудачи и существо начало немножко сомневаться в правильности цели. :lol: :lol:
Нужно не забывать что есть эффект концентрации внимания.
Если виден идиот один среди тысяч машин налепивший букву Зю на свою помойку, то внимание будет на нем концентрироваться. На самом деле таких мало. Хотя имеют место.

Как для ребёнка объясняю :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 13:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:17
#175
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Цитата:
Серый волк:
Фильм в доступе для

От ваших СМИ, остались только имена..
Как и от Пугачеврй с Шевчуком..
Жаль конечно, что вы пошли по пути доносов и провокаций .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:20
#176
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Цитата:
Серый волк:
На самом деле таких мало

Ладно говорить неправду то..
Народ вышел против войны?
У меня родичи, племяш мой военный летчик, бомбили Сирию, теперь в каком то экстазе, что их сын мочит украинцев..
Приезжали как то к нам, и вас замочим, если дадут команду..
Что уж говорить о других..
Ну еще момент, может уехавшие отсюда в Россию, становятся совершенно невменяемыми патриотами, чтобы там что то доказать, может это и так..

[Исправлено: 111, 01.06.2022 - 16:22]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 16:54
#177
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Цитата:
111: От ваших СМИ, остались только имена.. Как и от Пугачеврй с Шевчуком.. Жаль конечно, что вы пошли по пути доносов и провокаций .

Начали за здравие, кончили за упокой! :lol: :lol:

Что тебе в Шевчуке не понравилось отрок наш многоквартирный ближе всех живущий к акунаматату?
Ну да. сбрендившие режимы они такие. СМИ не любят.
Это общее, много раз доказанное самими режимами всяких чаушеску, саддамов, каддафиев, северокорейских, венесуэльских, айтолов религиозно упёртых, среднеазиатские многочисленные байчики со статуями и улицами самому себе, и нашего прости господи похожего. :lol:
Ни у одного режима как-то не получилось.
У них есть ещё одно прекрасное качество.
Все они заканчивают плохо и очень плохо. :lol:

Хотя им самим до момент когда их начинают выносить, все кажется хорошо. :lol:

Может немного непонятно объясняю. :lol: :lol:

Просто они живут в другом информационном пузыре.

Каждый живет в пузыре.

Лучше жить в свободной демократической стране.
Где если тебе навязывают пузырь, то только мягкий пушистый и плюшевый, которым ты можешь не пользоваться. :lol: :lol:

Нет других путей для, кроме становиться свободной страной с демократией.
Никакого другого пути для будущего нет.
Ни китайского, ни белорусского. ни российского, ни среднеазиатского.
Просто рано или поздно в этих странах режимы несовместимые с будущим придут в противоречие с временем.
Где-то это может быть очень не скоро.
Стукнутый на всю голову военный коммунизм не может вечно диктовать условия, когда дворе айфоны и глобальная паутина даже у детей начальной школы.
Он может только пытаться мешать, уничтожать СМИ не давать говорить, принуждать и отодвигать кончину.
Это же относится и к аятоллам и к среднеазиатским байчикам и к хунтам всяких режимов, и в Африке тоже самое, но даже там многие прозревают.
Впрочем это политэкономия.
На эту тему есть отдельные лекции и спецы. :lol:
Мир пока ещё открыт информационно. (хотя вот как оказалось не всем) :-)

Достаточно запомнить постулат.
Развитые демократии не воюют с развитыми демократиями.

Нет ни одного примера в истории.
Нет и не будет, потому что нет причин.
И не будет например современная Швеция воевать с Германией или Францией, Испанией.

Хотя в истории мы помним феодальной эти страны постоянно воевалит с соседями.

Редко было чтоб в Европе не было хоть каких нибудь десять лет без локальной или побольше типа столетней войны.
Всё это военное противостояние закончилось в мире цивлилизованных демократических стран.

Закончилось тем, что Европа объединяется.

А вот у режимов войны как раз остались инструментом политики.
Войны с своим народом и с соседями. Нет никакого иного пути. И Россия и Казахстан такие-же европейские страны как и современная Германия или Дания с европейским путем развития.
Просто это будет не сейчас.
И понять это многие сейчас не смогут.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12279
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 17:23
#178
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Цитата:
111: Ладно говорить неправду то.. Народ вышел против войны?
Вот для того, чтоб рассказывать правду о войне и есть такие журналисты как в этой статье.
Вот именно по этому он здесь и сейчас!
Потому что его издание публиковало о людях выступающих против войны!
Публиковало фото "Жених приехал" с огромным гробом нарисованным.
Честно показывали и освещали.
Рассказывали о том как тысячи подростков в Питере на концерте всем залом без исключения скандировали Х** Войне.
Естественно это не нравится режимам.
Но если ты над собой не работаешь, тебе плевать и потребляешь то дерьмо которое скормит тебе телевизор, то никогда и не узнаешь.

А журналистов которые показывают правду таким как ты лентяям с кухаркой просто заткнут, запретят, уничтожат или выдавят в другие страны.

Позор тебе 111 :lol:
Впрочем как и нам.
Была тысяча возможностей предотвратить приход хунты. :lol:
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