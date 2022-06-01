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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 16:13
#1726
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Малолетки гуляют и танцуют..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 16:15
#1727
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Цитата:
Сергей_я:
Да если он, народ этот, не эвакуировался, и их же военные не пускают их прячутся среди мирных, то

Хм..
Ты хочешь доказать, что 24 февраля утром перед нападением солдаты ВСУ прятались в домах мирных граждан и спали вместе с ними?
А народ все знал о нападении?
Кажется ты очень сильно говоришь неправду..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 16:25
#1728
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Еще что то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13817
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 16:26
#1729
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Уже разбирают все, пока мы спали, ели, пили..



[Исправлено: 111, 01.06.2022 - 16:34]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 16:36
#1730
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Цитата:
111:
Для вас на 2е марта этого мало?

прочитай ВНИМАТЕЛЬНО, что тебе пишут, и на что ты отвечаешь. Хватит уже дергать по паре слов из строк. Хотя о чем я, тут все твои ответы это ответы на то, что тебе захочется) захотел на эти два слова из предложения ответил, захотел на эти 3-4 слова, выдернутых из 2-3 предложений ответил) красавчик, есть же...
Или пиши внятно, или не мешай в кучу. Понятное дело, что покупку нужно отработать, но все же приличия надо иметь, делая громкие заявления о тысячах погибших в 5 утра.
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
15
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 17:03
#1731
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Цитата:
111:
А народ все знал о нападении?

Знали руководители. Но народу не сказали, чтобы не создавать панику.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1211
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 17:27
#1732
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Цитата:
lavprof:
но все же приличия надо иметь,

Врет, как Денисова)))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1211
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 17:29
#1733
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Северодонецк освобожден. Его жители рассказывают о новых украинских преступлениях. Большинство из них такие же, как в Мариуполе и других городах. Дмитрий Валерьевич рассказал, как украинские военные прятали технику вокруг школ, занимались мародерством и поджигали жилые дома: «Возле нашего дома размещали. Многих из квартир просто повыгоняли. Даже, скорее всего, это не ВСУ, потому что ВСУ вышли, а остались нацбаты. Потому что у них нашивки там, черепа всякие…». «В соседний подъезд было попадание, а соседние подъезды сгорели. У всех ощущение, что это мародерство. Просто прикрывалось пожарами, потому что выгорало с 1 по 9 этаж все».
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