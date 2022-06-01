Отправлено: - 15:39

kbkz1980:

Тёть Юль,я бы завидовала если бы вы делали сбитень,сыть ,Сурья и т.д. А у вас ассортимент,под названием 3 рюмахи за воротник заложить))

Цитата:а у тебя, комент , чттоб наехать и заложить?