Отправлено: - 16:15

Сергей_я:

Да если он, народ этот, не эвакуировался, и их же военные не пускают их прячутся среди мирных, то

Цитата:Хм..Ты хочешь доказать, что 24 февраля утром перед нападением солдаты ВСУ прятались в домах мирных граждан и спали вместе с ними?А народ все знал о нападении?Кажется ты очень сильно говоришь неправду..