Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44351
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.
Читать новость

Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4614
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 15:39
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тёть Юль,я бы завидовала если бы вы делали сбитень,сыть ,Сурья и т.д. А у вас ассортимент,под названием 3 рюмахи за воротник заложить))

а у тебя, комент , чттоб наехать и заложить?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2570
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 16:21
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
сбитень,сыть ,Сурья и т.д.

это все пенсионерское меню. А я все еще молода и хороша собой. Еще бы написали, что сахар, он для того, чтобы варенье варить :))Цитата:
kbkz1980:
под названием 3 рюмахи за воротник заложить))

у вас представление о самогонщиках видимо из советского кинематографа или сформировалось как результат горбачевской антиалкогольной пропаганды.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2570
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 16:24
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))

смотри, не перевозбудись :) Иди лучше, накати самогонки сахарной :))
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2570
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 16:25
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
а у тебя, комент , чттоб наехать и заложить?

не обращай внимания :) Лучше сахару присылай в Кустанай. Делай бизнесс.

[Исправлено: Домовенок, 01.06.2022 - 17:12]
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS