Отправлено: - 15:24

У нас ведь есть развитие: телеканал с мультфильмами Nickelodeоn будет на казахском языке.

Цитата:Это 3,14..ц, товарищи...Теперь балалар будет знать как пукает губка боб на казахском. Отличное развитие. Этот довод отчетливо демонстрирует уровень этого Половинко.