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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44351
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8537
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:24
#165
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Цитата:
У нас ведь есть развитие: телеканал с мультфильмами Nickelodeоn будет на казахском языке.

Это 3,14..ц, товарищи...Теперь балалар будет знать как пукает губка боб на казахском. Отличное развитие. Этот довод отчетливо демонстрирует уровень этого Половинко.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
700
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:32
#166
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Цитата:
Серый волк:
Хотя конечно они это не посмотрят...

я конечно ему не друг, но и "Владелец видео запретил просмотр в вашей стране", поэтому да, увы, но не посмотрим
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12273
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 15:46
#167
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Цитата:
lavprof:
я конечно ему не друг, но и "Владелец видео запретил просмотр в вашей стране", поэтому да, увы, но не посмотрим

Что-то я сомневаюсь, чтоб Дождь запретил просмотр своего канала YouTube в стране Казахстан. Больее похоже на грязные торчащие носки шпиков пытающихся блокировать у вас.

Смените страну и посмотрите.

Сейчас около 1,8 миллионов просмотров, что примерно соответствует количеству людей которые способны осознать и которым это интересно.

Как делался фильм от автора Веры Кричевской и режиссера Виталия Манского.

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