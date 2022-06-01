Отправлено: - 15:20

Классное место.Познакомившись с местными аборигенами можно за час узнать все новости этого городка, даже которые не напишет эта газета.Только местные чинуши в акунаматататах ещё не понимают, что они сильно проигрывают конкуренцию африканским странам.Просту туда легче попасть при хорошо налаженном транспортном сообщении, чтоб посмотреть такую экзотику.И я вообще не понимай где это Арестантбекова, если бы автор любезно не указал что между 9 и 8 мкр.В солнечной Африке есть ещё одна хорошая традиция съедать ономастов после их маниакальных спиритических сеансов с попытками переименовать то ложку с вилкой, то улицу, то аэропорт. Хорошая традиция. Съели и порядок!