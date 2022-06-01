Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+20°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кафе "Ветерок" приглашает... #нереклама
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44351
Кафе "Ветерок" приглашает... #нереклама
Отправлено: 01.06.22 - 15:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из серии "Приколы нашего городка" Кафе "ВЕТЕРОК" приглашает жителей и гостей города провести вечера в нашем уютном месте. Приятная атмосфера, интерьер в стиле лофт, свежий воздух березовой рощи, интересные собеседники, удобная парковка ждут вас. Мы работаем 24/7 по адресу ул.Арыстанбекова, между 9 и 8 микрорайоном.
Читать новость

Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12273
Re: Кафе "Ветерок" приглашает... #нереклама
Отправлено: 01.06.22 - 15:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классное место.
Познакомившись с местными аборигенами можно за час узнать все новости этого городка, даже которые не напишет эта газета.
Только местные чинуши в акунаматататах ещё не понимают, что они сильно проигрывают конкуренцию африканским странам.
Просту туда легче попасть при хорошо налаженном транспортном сообщении, чтоб посмотреть такую экзотику.


И я вообще не понимай где это Арестантбекова, если бы автор любезно не указал что между 9 и 8 мкр.

В солнечной Африке есть ещё одна хорошая традиция съедать ономастов после их маниакальных спиритических сеансов с попытками переименовать то ложку с вилкой, то улицу, то аэропорт. Хорошая традиция. Съели и порядок! :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Сабыр, Iney, Серый волк, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS