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Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44351
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.
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Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:29
Цитата:
[Исправлено: Vit, 01.06.2022 - 10:30]
юля елиссева:У моего соседа Генацвали стоит 1000. О.5))
[Исправлено: Vit, 01.06.2022 - 10:30]
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:50
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:58
Цитата:
дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....
юля елиссева:
Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?
Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?
дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24966
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:09
Цитата:
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
Икар:
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:23
Цитата:
двойка тебе )
drakon:
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
двойка тебе )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5289
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:35
Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?
Я так тронут вашей заботой, никто кроме вас не дал хорошего совета, спасибо вам огромное
Я так тронут вашей заботой, никто кроме вас не дал хорошего совета, спасибо вам огромное
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:17
Цитата:
первое брожение для самогона после вина,это чача....
drakon:
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
Чача, это самогон из Виноградного Вина...
первое брожение для самогона после вина,это чача....
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:45
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:50
Цитата:
Любой дистилят это самогон, а конкретно чача - это дистилят из того, что осталось после отжимания сока из винограда. Цитата:
и как же деды наши гнали самогон, сделав аппарат из скороварки или из обычной фляги? :))
Толи дело сейчас.
Икар:
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))
Любой дистилят это самогон, а конкретно чача - это дистилят из того, что осталось после отжимания сока из винограда. Цитата:
Икар:
дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....
дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....
и как же деды наши гнали самогон, сделав аппарат из скороварки или из обычной фляги? :))
Толи дело сейчас.
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:51
Цитата:
не завидуйте, дамочка :)
kbkz1980:
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
не завидуйте, дамочка :)
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:53
Цитата:
не знаю ни одного бухарика среди самогощиков. Для бухариков гнать самогон - слишком затраное хобби.
kbkz1980:
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
не знаю ни одного бухарика среди самогощиков. Для бухариков гнать самогон - слишком затраное хобби.
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:47
Цитата:
Тёть Юль,я бы завидовала если бы вы делали сбитень,сыть ,Сурья и т.д.
А у вас ассортимент,под названием 3 рюмахи за воротник заложить))
юля елиссева:
не завидуйте, дамочка :)
не завидуйте, дамочка :)
Тёть Юль,я бы завидовала если бы вы делали сбитень,сыть ,Сурья и т.д.
А у вас ассортимент,под названием 3 рюмахи за воротник заложить))
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:56
. Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12273
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:59
Цитата:
Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям.
Vit:
Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))
Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))
Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8537
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 15:13
Цитата:
Подождите, состав экспертов не полный. Где Полиграф Боярышников?
Серый волк:
Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям.
Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям.
Подождите, состав экспертов не полный. Где Полиграф Боярышников?
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