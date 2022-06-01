Отправлено: - 13:53

kbkz1980:

Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))

Цитата:не знаю ни одного бухарика среди самогощиков. Для бухариков гнать самогон - слишком затраное хобби.