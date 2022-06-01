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≡ Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44351
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
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Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11185
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:29
#15
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Цитата:
юля елиссева:
У моего соседа Генацвали стоит 1000. О.5))

[Исправлено: Vit, 01.06.2022 - 10:30]
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4614
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:50
#16
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вопрос, чем отличается чача от самогонки?))) :lol:
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4614
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:58
#17
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Цитата:
юля елиссева:
Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?

дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24966
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:09
#18
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Цитата:
Икар:
вопрос, чем отличается чача от самогонки?))) :lol:

Чача, это самогон из Виноградного Вина... :lol: :oops:
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4614
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:23
#19
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Цитата:
drakon:
Чача, это самогон из Виноградного Вина... :lol: :oops:

двойка тебе )
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5289
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 12:35
#20
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Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?

Я так тронут вашей заботой, никто кроме вас не дал хорошего совета, спасибо вам огромное
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4614
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:17
#21
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Цитата:
drakon:
Чача, это самогон из Виноградного Вина... :lol: :oops:

первое брожение для самогона после вина,это чача.... :-P
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4781
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:45
#22
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Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2567
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:50
#23
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Цитата:
Икар:
вопрос, чем отличается чача от самогонки?)))

Любой дистилят это самогон, а конкретно чача - это дистилят из того, что осталось после отжимания сока из винограда. Цитата:
Икар:
дешманский вариант 5-6 р стоит , а так если посерьезному, одна колона 10-15 р ток стоит ....

и как же деды наши гнали самогон, сделав аппарат из скороварки или из обычной фляги? :))
Толи дело сейчас.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2567
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:51
#24
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Цитата:
kbkz1980:
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))

не завидуйте, дамочка :)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2567
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 13:53
#25
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Цитата:
kbkz1980:
Ну ладно когда возмущаются кондитерские цеха о цене сахара,а тут ещё бухарики вышли с моськой недовольной)))

не знаю ни одного бухарика среди самогощиков. Для бухариков гнать самогон - слишком затраное хобби.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4781
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:47
#26
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Цитата:
юля елиссева:
не завидуйте, дамочка :)

Тёть Юль,я бы завидовала если бы вы делали сбитень,сыть ,Сурья и т.д.
А у вас ассортимент,под названием 3 рюмахи за воротник заложить))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11185
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:56
#27
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. Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12273
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 14:59
#28
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Цитата:
Vit:
Как клёво когда две татарки друг другу мозги выносят. Класс.! Я с вами. )))

Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям. :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8537
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 15:13
#29
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Цитата:
Серый волк:
Тсссс не спугните, газета нашла тему понятную своим читателям.

Подождите, состав экспертов не полный. Где Полиграф Боярышников? ;-)
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