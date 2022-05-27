Отправлено: - 20:55

Don Julio:

Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?



Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!

Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?

Цитата:Я не задал вопроса. Это было моим предположением.Цитата:Я не очень понимаю, к чему вы это пишите.1. Есть гос. СМИ с деньгами и есть независимые СМИ, которые не могут содержать военкора, журналиста расследователя. У единиц есть факт чекер, у единиц есть продакшн.2. Так как я честный человек, я считаю, что в мире есть честные люди и они не готовы идти в гос. СМИ. Но их не желание идти в гос. СМИ, не создает независимых СМИ и не создает хотябы достаточные условия в независимых СМИ.Тут нет вопроса в «Кто больше» заплатит. Речь о том, что все русскоязычные люди на планете на столько бедны и не организованны, что не смогли создать мощное независимое СМИ с достаточным кол-вом коров по миру. Только мелкие островки свободны, маленькие группы журналистов.Цитата:Прям комплимент, но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет. Мне писать всегда давалось труднее чем остальным, без редактирования, я бы сам свои статьи не читал.Журналистика это интересно, но очень трудно, стрессово, неблагодарно и не поддерживается обществом. Я всегда знал, что это важнее всего, и 24 февраля нашел этому подтверждение.Теперь про баранку, смотрите, я уверен в двух вещах: независимым СМИ нужна поддержка и любой штатный журналист НГ работает лучше меня.Крутя баранку, я получил возможность финансово поддерживать независимых журналистов, которые несравнимо лучше меня и имеют несравнимо большую аудиторию. И с удовольствием делаю это!Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)