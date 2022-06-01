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≡ «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему воспитателю детского дома вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44350
«Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему воспитателю детского дома вынесли приговор
Отправлено: 01.06.22 - 12:41
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Приговор бывшему воспитателю рудненского детского дома огласили в СМУС сегодня, 1 июня. Его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Перед началом процесса подсудимый смог поговорить с родственниками, все плакали.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5289
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 12:41
#1
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К, в виде лишения свободы сроком 23 года
За эту потерпевшую весь детдом плохо отзывается, нехорошая девушка, ещё отольются мышкины слезы, слишком предвзятое решение суда
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12268
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 13:53
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
эту потерпевшую весь детдом плохо отзывается, нехорошая девушка, ещё ото

То есть в этом рудненском детдоме не только насилуют детей, но ещё и плохо воспитывают нехороших девушек? :lol: :lol:
Что-то мне подсказывает, что проворовавшиеся вдрызь на колесе рудненские чинуши ну хоть первый раз в городе не очень в этом виноваты :lol:
Ну хоть в чем-то.
Хотя если подумать это депрессивное, полузапущенное место обязано было создать такие "подвиги"
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