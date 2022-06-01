Отправлено: - 13:53

сайлау курманов:

эту потерпевшую весь детдом плохо отзывается, нехорошая девушка, ещё ото

Цитата:То есть в этом рудненском детдоме не только насилуют детей, но ещё и плохо воспитывают нехороших девушек?Что-то мне подсказывает, что проворовавшиеся вдрызь на колесе рудненские чинуши ну хоть первый раз в городе не очень в этом виноватыНу хоть в чем-то.Хотя если подумать это депрессивное, полузапущенное место обязано было создать такие "подвиги"