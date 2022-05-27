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«Люди наговорили друг другу столько...»
«Люди наговорили друг другу столько...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44350
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5395
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 19:55
Цитата:
---А кто так говорит??
111:
Где доказательство, что правительство Украины это нацисты?
Где доказательство, что правительство Украины это нацисты?
---А кто так говорит??
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 20:55
Цитата:
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Цитата:
Я не очень понимаю, к чему вы это пишите.
1. Есть гос. СМИ с деньгами и есть независимые СМИ, которые не могут содержать военкора, журналиста расследователя. У единиц есть факт чекер, у единиц есть продакшн.
2. Так как я честный человек, я считаю, что в мире есть честные люди и они не готовы идти в гос. СМИ. Но их не желание идти в гос. СМИ, не создает независимых СМИ и не создает хотябы достаточные условия в независимых СМИ.
Тут нет вопроса в «Кто больше» заплатит. Речь о том, что все русскоязычные люди на планете на столько бедны и не организованны, что не смогли создать мощное независимое СМИ с достаточным кол-вом коров по миру. Только мелкие островки свободны, маленькие группы журналистов.
Цитата:
Прям комплимент, но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет. Мне писать всегда давалось труднее чем остальным, без редактирования, я бы сам свои статьи не читал.
Журналистика это интересно, но очень трудно, стрессово, неблагодарно и не поддерживается обществом. Я всегда знал, что это важнее всего, и 24 февраля нашел этому подтверждение.
Теперь про баранку, смотрите, я уверен в двух вещах: независимым СМИ нужна поддержка и любой штатный журналист НГ работает лучше меня.
Крутя баранку, я получил возможность финансово поддерживать независимых журналистов, которые несравнимо лучше меня и имеют несравнимо большую аудиторию. И с удовольствием делаю это!
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
Don Julio:
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Цитата:
Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!
Я не очень понимаю, к чему вы это пишите.
1. Есть гос. СМИ с деньгами и есть независимые СМИ, которые не могут содержать военкора, журналиста расследователя. У единиц есть факт чекер, у единиц есть продакшн.
2. Так как я честный человек, я считаю, что в мире есть честные люди и они не готовы идти в гос. СМИ. Но их не желание идти в гос. СМИ, не создает независимых СМИ и не создает хотябы достаточные условия в независимых СМИ.
Тут нет вопроса в «Кто больше» заплатит. Речь о том, что все русскоязычные люди на планете на столько бедны и не организованны, что не смогли создать мощное независимое СМИ с достаточным кол-вом коров по миру. Только мелкие островки свободны, маленькие группы журналистов.
Цитата:
Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?
Прям комплимент, но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет. Мне писать всегда давалось труднее чем остальным, без редактирования, я бы сам свои статьи не читал.
Журналистика это интересно, но очень трудно, стрессово, неблагодарно и не поддерживается обществом. Я всегда знал, что это важнее всего, и 24 февраля нашел этому подтверждение.
Теперь про баранку, смотрите, я уверен в двух вещах: независимым СМИ нужна поддержка и любой штатный журналист НГ работает лучше меня.
Крутя баранку, я получил возможность финансово поддерживать независимых журналистов, которые несравнимо лучше меня и имеют несравнимо большую аудиторию. И с удовольствием делаю это!
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 21:48
Цитата:
Тогда причем тут правительство?
Против которого вы направили батальоны России и бомбите?
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2022 - 22:06]
Гога:
кто так говорит??
кто так говорит??
Тогда причем тут правительство?
Против которого вы направили батальоны России и бомбите?
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2022 - 22:06]
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 21:50
Цитата:
Нет, это было не так.
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:04]
Don Julio:
подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки
подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки
Нет, это было не так.
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:04]
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 22:01
Да уж..
Аргументы у Марусича железные.
Сразу видно, больше разбирается..
Не на эмоциях и окриках..
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:05]
Аргументы у Марусича железные.
Сразу видно, больше разбирается..
Не на эмоциях и окриках..
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1222
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 22:15
Цитата:
Но он же, предположу основано же на фактах, а не на домыслах и фантазиях?
Цитата:
Господа офицеры пьют стоя, а женщины-додна!
Цитата:
Таки да, но их мало, они бедные и голодные!
Цитата:
Это было моим предположением.
Цитата:
Таки, да!
Артем Марусич:
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Но он же, предположу основано же на фактах, а не на домыслах и фантазиях?
Цитата:
Артем Марусич:
Так как я честный человек,
Так как я честный человек,
Господа офицеры пьют стоя, а женщины-додна!
Цитата:
Артем Марусич:
я считаю, что в мире есть честные люди
я считаю, что в мире есть честные люди
Таки да, но их мало, они бедные и голодные!
Цитата:
Артем Марусич:
но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет.
но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет.
Это было моим предположением.
Цитата:
Артем Марусич:
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
Таки, да!
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 30.05.22 - 02:20
Ваще представьте, как себя чувствует Георгий, запостил клевое интервью, с интересным человеком и получает 2.2 рейтинг. Я уверен, многие с трудом сдерживаются, чтоб не оставить вас исключительно с Хабаром, чтоб вы в свое удовольствие радовались войнам, ели все оправдания грязных городов, затопленных улиц, распиленных налогов. Жили в говне, нищите и бесправии и не задавали вопросов.
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика. А если человек говорит то, что отличается от телика - ему рейтинг 2.2 и клеймо нац предателя.
Как там сейчас Ольга работает, я ваще не представляю. Я так понимаю, старается просто гореть не так сильно, чтоб взорваться. Сейчас в НГ реально работают герои. Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
P.S. Но верится канеш слабо.
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика. А если человек говорит то, что отличается от телика - ему рейтинг 2.2 и клеймо нац предателя.
Как там сейчас Ольга работает, я ваще не представляю. Я так понимаю, старается просто гореть не так сильно, чтоб взорваться. Сейчас в НГ реально работают герои. Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
P.S. Но верится канеш слабо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2161
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 31.05.22 - 14:11
Цитата:
В начале обсуждения уже задавал вопрос о необходимости оппозиционных СМИ, но так и не дождался ответа, кроме каких-то общих фраз и запугиваний жизнью в говне. На самом деле СМИ должны оказывать благотворное влияние на общество с точки зрения воспитания патриотизма и самоотверженного труда на благо Родины. Должны показывать примеры, на которые стоит равняться, чтобы стать лучше. Но наша жалкая оппозиция ничего кроме смуты, бездоказательных расследований и общих фраз ничего не может выдавить из себя. На старую гвардию такие раскачки мнений уже давно не действуют, но молодое поколение в своей горячности и требованием перемен заглатывает эти казуистические крючки особо не парясь с поисками истины.
Про жизнь в СССР без оппозиции в чистых строящихся городах, вымытых улицах и без всякой коррупции уже писал в начале обсуждения. Говно текло по трубам, как положено. Не было нищеты, все верили в будущее и считали свою страну самой лучшей. Все описанные вами ужасы как раз и начались с приходом так называемой гласности, а на самом деле либеральным враньем и смутой. А ведь предупреждал товарищ Крылов, что когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Вот и потянули повозку в разные стороны, а пока выясняли куда тянуть ее дальше, западные благодетели растащили все добро по своим тележкам.
Цитата:
Это опять же какой-то казуистический подход. Все равно, что сказать человеку: "Ну почему же вы слушаете только профессионалов, а мнение профанов игнорируете? Внимайте очередному Ньюдудю, он вам расскажет, как прогнозировать ураганы и правильно рассчитывать высоту водобойной стенки для плотины ГЭС!" Но это же бред. Вот тут многие нападают на Соловьева, а у него в передаче участвует немало людей, которые всем известны своим профессионализмом, уважаемые и добропорядочные граждане своей и других стран. Как можно сравнивать политических экспертов, известных режиссеров, писателей с либеральным отребьем, пробивающим себе дорогу в мир жареными измышлениями и недоказанными провокациями? Тогда уж проще считать либеральной оппозицией все фейки из соцсетей и мессенджеров.
Цитата:
Ну так это уже было. И слава "диктаторам" - 90-е канули в Лету и страну наконец-то подняли из руин. Либеральный журнал "Огонек" до сих пор не может отмыться от своих достоинств.
Артем Марусич:
Я уверен, многие с трудом сдерживаются, чтоб не оставить вас исключительно с Хабаром, чтоб вы в свое удовольствие радовались войнам, ели все оправдания грязных городов, затопленных улиц, распиленных налогов. Жили в говне, нищите и бесправии и не задавали вопросов.
Я уверен, многие с трудом сдерживаются, чтоб не оставить вас исключительно с Хабаром, чтоб вы в свое удовольствие радовались войнам, ели все оправдания грязных городов, затопленных улиц, распиленных налогов. Жили в говне, нищите и бесправии и не задавали вопросов.
В начале обсуждения уже задавал вопрос о необходимости оппозиционных СМИ, но так и не дождался ответа, кроме каких-то общих фраз и запугиваний жизнью в говне. На самом деле СМИ должны оказывать благотворное влияние на общество с точки зрения воспитания патриотизма и самоотверженного труда на благо Родины. Должны показывать примеры, на которые стоит равняться, чтобы стать лучше. Но наша жалкая оппозиция ничего кроме смуты, бездоказательных расследований и общих фраз ничего не может выдавить из себя. На старую гвардию такие раскачки мнений уже давно не действуют, но молодое поколение в своей горячности и требованием перемен заглатывает эти казуистические крючки особо не парясь с поисками истины.
Про жизнь в СССР без оппозиции в чистых строящихся городах, вымытых улицах и без всякой коррупции уже писал в начале обсуждения. Говно текло по трубам, как положено. Не было нищеты, все верили в будущее и считали свою страну самой лучшей. Все описанные вами ужасы как раз и начались с приходом так называемой гласности, а на самом деле либеральным враньем и смутой. А ведь предупреждал товарищ Крылов, что когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Вот и потянули повозку в разные стороны, а пока выясняли куда тянуть ее дальше, западные благодетели растащили все добро по своим тележкам.
Цитата:
Артем Марусич:
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика.
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика.
Это опять же какой-то казуистический подход. Все равно, что сказать человеку: "Ну почему же вы слушаете только профессионалов, а мнение профанов игнорируете? Внимайте очередному Ньюдудю, он вам расскажет, как прогнозировать ураганы и правильно рассчитывать высоту водобойной стенки для плотины ГЭС!" Но это же бред. Вот тут многие нападают на Соловьева, а у него в передаче участвует немало людей, которые всем известны своим профессионализмом, уважаемые и добропорядочные граждане своей и других стран. Как можно сравнивать политических экспертов, известных режиссеров, писателей с либеральным отребьем, пробивающим себе дорогу в мир жареными измышлениями и недоказанными провокациями? Тогда уж проще считать либеральной оппозицией все фейки из соцсетей и мессенджеров.
Цитата:
Артем Марусич:
Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
Ну так это уже было. И слава "диктаторам" - 90-е канули в Лету и страну наконец-то подняли из руин. Либеральный журнал "Огонек" до сих пор не может отмыться от своих достоинств.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 31
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 10:35
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12268
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 12:34
Цитата:
Я вообще никогда не смотрю на эти рейтинги, и даже не сразу вспомнил о чём это.
Зашел с другого адреса ткнул анонимно - ткнулось, посчиталось.
Любое дерьмецо на окладе пасущееся на форумах может натыкать этот рейтинг. Особенно если он никому не интересен, а у дерьмеца задача забутовывать все хоть немного выделяющиеся интересом статьи.
Этот рейтинг, резко расходящийся с качеством материала и явным интересом к статье, как раз и показатель того, что это не работает. из тысяч просмотров пара десятков это ткнуло, включая троллей.
Но почему-то редакции нравится. как и пасущееся явно спецсущество с хорошо видными примитивными вбросами из методичек.
Может быть этой редакции нравится, что у них есть персональный хоть и туповатый эдакий глубоко региональный шпикачок.
Они даже позволяют ему натыкать звездочки
Ещё наверное нужно написать.
Что я видел много СМИ, и отлично знаю кухню многих и всю невидимую сторону, и не только больших, в том числе глубоко районного провинциального масштаба.
Очень интересно наблюдать, как прорываются молодые журналисты. Можно было получать отличное журналистское образование и оттачивать его работая с очень качественной журналистикой с именем. принципами, традициями. В девяностых и до середины примерно нулевых были возможности и глобальные медиа открывали бесплатные школы Это не только интерньюсы, ABC, и глобальные медиа, но подчас и очень качественные институты. И к лекциям и конспектам журфака добавлялись и отличные учебники и горящие преподы волонтеры из открытого мира. Я видел эти учебники. Они были заточены на выращивание честной журналистики и отлично учили качественно и интересно давать материал. Даже где-то валяется на полке один.
Мир был более открытым. И можно было в добавок к журфаку получать западную школу журналистики.
Если студенты горели, то они впитывали это. Впитывали и Лари Кинга и не только. И когда такие появлялись в регионе СМИ резко зажигалось. Они делали на ТВ и в бумаге отличные яркие материалы.
Это примерно как Намедни отличалось от Брежневской программы Время.
Забавно когда молодые горящие кадры с качественным журфаком за плечами и западной школой в придачу приходили в провинцию.
Это были просто взрывы почище этой статьи.
Очень интересные вещи на непаханном поле происходили.
Они отыскивали отличные неизбитые темы. И отрабатывали их просто классно.
Иногда не хуже лучших команд Намедни.
Плохо что они были одиноки.
Конечно в болоте это не всем нравилось.
[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 09:41]
Артем Марусич: Ваще представьте, как себя чувствует Георгий, запостил клевое интервью, с интересным человеком и получает 2.2 рейтинг. Я уверен, многие с трудом сдерживаются, чтоб не оставить вас исключительно с Хабаром,
Я вообще никогда не смотрю на эти рейтинги, и даже не сразу вспомнил о чём это.
Зашел с другого адреса ткнул анонимно - ткнулось, посчиталось.
Любое дерьмецо на окладе пасущееся на форумах может натыкать этот рейтинг. Особенно если он никому не интересен, а у дерьмеца задача забутовывать все хоть немного выделяющиеся интересом статьи.
Этот рейтинг, резко расходящийся с качеством материала и явным интересом к статье, как раз и показатель того, что это не работает. из тысяч просмотров пара десятков это ткнуло, включая троллей.
Но почему-то редакции нравится. как и пасущееся явно спецсущество с хорошо видными примитивными вбросами из методичек.
Может быть этой редакции нравится, что у них есть персональный хоть и туповатый эдакий глубоко региональный шпикачок.
Они даже позволяют ему натыкать звездочки
Ещё наверное нужно написать.
Что я видел много СМИ, и отлично знаю кухню многих и всю невидимую сторону, и не только больших, в том числе глубоко районного провинциального масштаба.
Очень интересно наблюдать, как прорываются молодые журналисты. Можно было получать отличное журналистское образование и оттачивать его работая с очень качественной журналистикой с именем. принципами, традициями. В девяностых и до середины примерно нулевых были возможности и глобальные медиа открывали бесплатные школы Это не только интерньюсы, ABC, и глобальные медиа, но подчас и очень качественные институты. И к лекциям и конспектам журфака добавлялись и отличные учебники и горящие преподы волонтеры из открытого мира. Я видел эти учебники. Они были заточены на выращивание честной журналистики и отлично учили качественно и интересно давать материал. Даже где-то валяется на полке один.
Мир был более открытым. И можно было в добавок к журфаку получать западную школу журналистики.
Если студенты горели, то они впитывали это. Впитывали и Лари Кинга и не только. И когда такие появлялись в регионе СМИ резко зажигалось. Они делали на ТВ и в бумаге отличные яркие материалы.
Это примерно как Намедни отличалось от Брежневской программы Время.
Забавно когда молодые горящие кадры с качественным журфаком за плечами и западной школой в придачу приходили в провинцию.
Это были просто взрывы почище этой статьи.
Очень интересные вещи на непаханном поле происходили.
Они отыскивали отличные неизбитые темы. И отрабатывали их просто классно.
Иногда не хуже лучших команд Намедни.
Плохо что они были одиноки.
Конечно в болоте это не всем нравилось.
[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 09:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12268
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 13:03
Время открытий учебников и горящих глаз только открывшего мир студента Журфака ушло!
Сейчас нет врывающихся в мир и опьяненных от свободы и возможностей открытого мира студентов журналистов.
Оно потеряно безвозвратно!
Сейчас это грязный бизнес.
Где заранее просчитывают сколько нужно заплатить за проход в этот мир и сколько в нем есть шансы срубить пристроившись к какому-нибудь конвейеру вранья.
Никаких эмоций, натянутые где нужно улыбки, а чаще вообще без них.
Это даже хуже, чем кричать "Свободная касса" в каком нибудь БургерКинге.
Может только больше оплачивается, но и то при карьерном росте, а не снизу.
Любая тирания, уничтожает журналистику.
Делает из неё послушную куклу. От обслуживания вранья подтасовывания статистики мелкого регионального чинуши-воришки, буквально фальсифицирующего в отчётах мешки муки, до омерзительного вранья и оболванок населения повыше. Ремесло.
Населению, считают тираны, нужно вдалбливать сказки, о том как оно хорошо живет.
Их так учили в спецшколах для тиранов
Если СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ раз сказать на черное, что это серое, и привести экспердов, то население поверит.
А ещё немного из всех утюгов рассказать какое это серое хорошее и завалить экспертами, некоторые побегут впереди паровоза с утверждениями что это белое, пушистое и лучшее.
Это уже другой мир. Все кто из него вырвался нуждаются потом в реабилитации своего сознания.
А некоторые так и сдохнут в кресле перед изливающимся из ящика "соловьиным помётом деградировавшего канала"
Сейчас нет врывающихся в мир и опьяненных от свободы и возможностей открытого мира студентов журналистов.
Оно потеряно безвозвратно!
Сейчас это грязный бизнес.
Где заранее просчитывают сколько нужно заплатить за проход в этот мир и сколько в нем есть шансы срубить пристроившись к какому-нибудь конвейеру вранья.
Никаких эмоций, натянутые где нужно улыбки, а чаще вообще без них.
Это даже хуже, чем кричать "Свободная касса" в каком нибудь БургерКинге.
Может только больше оплачивается, но и то при карьерном росте, а не снизу.
Любая тирания, уничтожает журналистику.
Делает из неё послушную куклу. От обслуживания вранья подтасовывания статистики мелкого регионального чинуши-воришки, буквально фальсифицирующего в отчётах мешки муки, до омерзительного вранья и оболванок населения повыше. Ремесло.
Населению, считают тираны, нужно вдалбливать сказки, о том как оно хорошо живет.
Их так учили в спецшколах для тиранов
Если СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ раз сказать на черное, что это серое, и привести экспердов, то население поверит.
А ещё немного из всех утюгов рассказать какое это серое хорошее и завалить экспертами, некоторые побегут впереди паровоза с утверждениями что это белое, пушистое и лучшее.
Это уже другой мир. Все кто из него вырвался нуждаются потом в реабилитации своего сознания.
А некоторые так и сдохнут в кресле перед изливающимся из ящика "соловьиным помётом деградировавшего канала"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12268
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 13:33
Только когда личности достойных журналистов собираются в команду, получается больше чем в одиночку. Такие команды зажигают.
Тогда бывают иногда случаи, когда в комманду попадает человек не с журналистским образованием, если он зажигается, то в команде может получиться, и при желании впитать знания и приёмы как преподносить информацию, как делать репортажи. Но это нужно очень большое желение. И труд.
Журналистика - это профессия! И есть навыки и приемы работы.
Например радюшникам всегда легче перейти на ТВ, они работали голосом и при желании могут освоить осознание картинки.
Часто от таких можно услышать. Оказалось проще. Записал "рыбу" (голос в репортаже) и монтажер вставил "синхроны" (говорящие в кадре) и накидал картинок снятых оператором, поправил интершум, сжал звук и репортаж готов.
ТВ журналисты очень трудно воспринимают Радио. Где казалось бы только голос. Без картинки. Но не катит. Тяжело. Помогают только захватывающие темы заставить себя набирать навыки и старание.
Но редко.
Газетчики живут в своём мире.
Но ничего невозможного нет.
Очень интересно было наблюдать как собиралась команда на Дожде. Как они притирались.
И как горели этой работой.
В этой стране это реально было опасно, но чертовски захватывающе.
И какие сейчас подобрались гадкие, омерзительные пауки в банке на пропагандонских просторах телецентра это вообще мрак!
Знаю одного хорошего оператора. Просто иногда талант и волшебник в кадре. Часто ездил в командировки с культурой и первым.
Это такие личности которых вызывают специально вытянуть картинку, где нужно. Ему бы фильмы снимать.
Впрочем он и снимал раньше вторым оператором.
Долго выставляет свет, детали в кадре и потом все только удивляются как из ничего создал вот это в кадре! Ведь невозможно было с этими приборами и окружением!
Он плюнул на это мракобесие и ушел в дворники к знакомому предпринимателю. И сейчас с гордостью орудует метлой во дворе небольшого тихого предприятия. Эдакий колоритный дворник со знанием итальянского и итальянским именем.
Говрит я счастлив стал и не хочу быть причастным к происходящему там на ЦТ.
Оттуда кстати много бегут. Кому есть куда.
А атмосфера там в Останкино препоганейшая, в отличии от чудеснейшей атмосферы отличного свободного коллектива, которая была на Дожде.
Тогда бывают иногда случаи, когда в комманду попадает человек не с журналистским образованием, если он зажигается, то в команде может получиться, и при желании впитать знания и приёмы как преподносить информацию, как делать репортажи. Но это нужно очень большое желение. И труд.
Журналистика - это профессия! И есть навыки и приемы работы.
Например радюшникам всегда легче перейти на ТВ, они работали голосом и при желании могут освоить осознание картинки.
Часто от таких можно услышать. Оказалось проще. Записал "рыбу" (голос в репортаже) и монтажер вставил "синхроны" (говорящие в кадре) и накидал картинок снятых оператором, поправил интершум, сжал звук и репортаж готов.
ТВ журналисты очень трудно воспринимают Радио. Где казалось бы только голос. Без картинки. Но не катит. Тяжело. Помогают только захватывающие темы заставить себя набирать навыки и старание.
Но редко.
Газетчики живут в своём мире.
Но ничего невозможного нет.
Очень интересно было наблюдать как собиралась команда на Дожде. Как они притирались.
И как горели этой работой.
В этой стране это реально было опасно, но чертовски захватывающе.
И какие сейчас подобрались гадкие, омерзительные пауки в банке на пропагандонских просторах телецентра это вообще мрак!
Знаю одного хорошего оператора. Просто иногда талант и волшебник в кадре. Часто ездил в командировки с культурой и первым.
Это такие личности которых вызывают специально вытянуть картинку, где нужно. Ему бы фильмы снимать.
Впрочем он и снимал раньше вторым оператором.
Долго выставляет свет, детали в кадре и потом все только удивляются как из ничего создал вот это в кадре! Ведь невозможно было с этими приборами и окружением!
Он плюнул на это мракобесие и ушел в дворники к знакомому предпринимателю. И сейчас с гордостью орудует метлой во дворе небольшого тихого предприятия. Эдакий колоритный дворник со знанием итальянского и итальянским именем.
Говрит я счастлив стал и не хочу быть причастным к происходящему там на ЦТ.
Оттуда кстати много бегут. Кому есть куда.
А атмосфера там в Останкино препоганейшая, в отличии от чудеснейшей атмосферы отличного свободного коллектива, которая была на Дожде.
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 13:59
Цитата:
Там правда затерялся и Олья Васюнин, лжец и пропагандист войны..
Серый волк:
Очень интересно было наблюдать как собиралась команда на Дожде.
Очень интересно было наблюдать как собиралась команда на Дожде.
Там правда затерялся и Олья Васюнин, лжец и пропагандист войны..
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