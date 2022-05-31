Re: «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская...

Отправлено: - 10:38

Надо лучше проверить, как дела обстоят с резервным генератором для насосов в Костанай СУ. Два года назад, во время урагана и отключения по области света, небыло холодной воды по городу. Насосы нечем было запитать. Потому что резервного генератора нет.