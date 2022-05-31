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≡ «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская область к повышению потребления электроэнергии в августе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44350
«Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская область к повышению потребления электроэнергии в августе?
Отправлено: 31.05.22 - 17:04
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С 1 по 25 августа энергопередающие организации области будут переведены в режим повышенной готовности на случай возникновения внештатных ситуаций. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2567
Re: «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская...
Отправлено: 31.05.22 - 17:04
#1
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Как врубит народ плитки. Все и сразу. И придет северный пушной зверек всем внутридомовым электросетям. Майнеры со своими фермами сразу вдруг окажется, что вообще электричества не расходовали.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11184
Re: «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская...
Отправлено: 31.05.22 - 21:36
#2
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Понятно. Так бы и сказали. Люди мы вам скоро повышаем цену. А пока вас готовим к этому и промываем мозги)
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
161
Re: «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская...
Отправлено: 01.06.22 - 10:38
#3
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Надо лучше проверить, как дела обстоят с резервным генератором для насосов в Костанай СУ. Два года назад, во время урагана и отключения по области света, небыло холодной воды по городу. Насосы нечем было запитать. Потому что резервного генератора нет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5289
Re: «Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская...
Отправлено: 01.06.22 - 13:32
#4
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Столько неудобств в самый разгар потребления газа и энергии, а почему бы не подключить с южных веток ведь до Астаны протянули газопровод, пусть газ на месяц обратно качают ....
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