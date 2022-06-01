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≡ Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44348
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
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Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5286
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
#1
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У нас в Рудном в оптовке сахар по 680тенге, даже дают мешками
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8535
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:34
#2
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Цитата:
У нас сейчас сахар в достаточности. Здесь не должно быть никакой паники, потому что сахара достаточно.

Наверное министры в какой-то другой реальности живут. Во многих магазинах сахара НЕТ!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16671
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:15
#3
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Цитата:
yudjin:
Наверное министры в какой-то другой реальности живут

Ну он же пишет - у них сахар есть. Про вас он ничего не говорит))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8666
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:25
#4
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В суперах говорят выкидывают понемногу,но его разбирают сразу,а на складской свободно 17000 мешок 25 кг.

Цитата:
"Средняя цена на сахар, которую нам дает официальная статистика, - 450-470 тенге

Источник:

Враньё конечно.
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4607
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:26
#5
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вчера по 65р брал за кг песок, лежит без проблем.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1943
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:31
#6
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В Кустанае нет проблем с сахаром, говорили они...
Сицилианский вариант: нет сахара-нет проблем
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16671
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:43
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Враньё конечно.

Ну почему же. Если средняя за последние 5 лет - то очень может быть. Они хитрые, знают как не соврать - но обмануть :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2564
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:44
#8
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Интересно, самогонка сильно подорожала?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1943
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:49
#9
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Цитата:
юля елиссева:

Газировка, в нее больше сахара толкут
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4607
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:50
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Интересно, самогонка сильно подорожала?

200р стоят дрожжи винные,для превращения 60 литров виноградного сока в благородный напиток
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5286
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 10:58
#11
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В Астане пятилитровый разведённый айдабульский спирт около пяти тысяч, подкрашенный под коньяк шесть тысяч. Приятель предлагал первак семьдесят градусов пятилитровый баклаш восемь тысяч. Не пойму что выгоднее, однако торговые утверждают народ налегает на крепкое пиво и борматуху. Водка встала намертво, почти никто не берёт
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4607
Re: Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:04
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
В Астане пятилитровый разведённый айдабульский спирт около пяти тысяч, подкрашенный под коньяк шесть тысяч. Приятель предлагал первак семьдесят градусов пятилитровый баклаш восемь тысяч. Не пойму что выгоднее, однако торговые утверждают народ налегает на крепкое пиво и борматуху. Водка встала намертво, почти никто не берёт

благородного напитка , виноградного и малинового дома еще литров 350, своего производства и чачи литров 150, 60 градусов . не покупаю незнаю
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2564
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:21
#13
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Цитата:
Икар:
и чачи литров 150, 60 градусов . не покупаю незнаю

у меня стоит самогонка из кизила. Прошлым летом в Кустанае много кизила продавали и дешевый он был, правда кисловатый. Решила из него самогонку выгнать. Правда, сахара в брагу пришлось добавлять ибо кислые ягоды. После двойной перегонки 70 градусов вышло, спиртометр показывает. Разбавлять до 40-ка не стала. Обалденный получился напиток. В этом году надо искать для перегонки более сладкие фрукты. Ибо, дорогой сахар.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2564
Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 11:22
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
Приятель предлагал первак семьдесят градусов пятилитровый баклаш восемь тысяч. Не пойму что выгоднее,

Купите самогонный аппарат, выбор сейчас огромный. Зачем пойло непонятное покупать?
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