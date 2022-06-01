Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли
Отправлено: 01.06.22 - 09:27
Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики. Читать новость
В Астане пятилитровый разведённый айдабульский спирт около пяти тысяч, подкрашенный под коньяк шесть тысяч. Приятель предлагал первак семьдесят градусов пятилитровый баклаш восемь тысяч. Не пойму что выгоднее, однако торговые утверждают народ налегает на крепкое пиво и борматуху. Водка встала намертво, почти никто не берёт
сайлау курманов: В Астане пятилитровый разведённый айдабульский спирт около пяти тысяч, подкрашенный под коньяк шесть тысяч. Приятель предлагал первак семьдесят градусов пятилитровый баклаш восемь тысяч. Не пойму что выгоднее, однако торговые утверждают народ налегает на крепкое пиво и борматуху. Водка встала намертво, почти никто не берёт
благородного напитка , виноградного и малинового дома еще литров 350, своего производства и чачи литров 150, 60 градусов . не покупаю незнаю
Икар: и чачи литров 150, 60 градусов . не покупаю незнаю
у меня стоит самогонка из кизила. Прошлым летом в Кустанае много кизила продавали и дешевый он был, правда кисловатый. Решила из него самогонку выгнать. Правда, сахара в брагу пришлось добавлять ибо кислые ягоды. После двойной перегонки 70 градусов вышло, спиртометр показывает. Разбавлять до 40-ка не стала. Обалденный получился напиток. В этом году надо искать для перегонки более сладкие фрукты. Ибо, дорогой сахар.
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