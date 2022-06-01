Да не, 2014-года. Если честно, то это Константин Фролов-Крымский____ Украина, ты сошла с ума! Ты теперь не нэнька, а тюрьма. Ты теперь - Гоморра и Содом, То ли психбольница, то ль дурдом. Кто тебе такое право дал, Чтоб бомбить свои же города? Для чего тебя взрастила мать? Чтоб своих же граждан убивать?! Собирайся! За тобой пришли Западные дяди-упыри! Собирайся и не прекословь! Им нужна твоя живая кровь! Сколько лет в тебе будили прыть, Чтобы на Россию натравить! Мол, друзья тебе - и лях, и швед. Лишь Она – виновница всех бед. Ты не верь в красивое враньё. Над тобой кружится вороньё. Поменяв местами – «друг» и «враг», Ты фашистов подняла на стяг. Скачут над осколками святынь Внуки тех, кто поджигал Хатынь, Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр, Тех, кому неважно – млад иль стар. Почему ты веришь этим псам? Этим оселедцам и усам? Ну, тогда пошире рот оскаль, Прыгай! «Кто не скачет, тот – москаль!» И пока скакал так Киев-град, Все мозги сползли куда-то в зад. И по указанью упыря Строятся повсюду лагеря. Твой финал печален, глуп и прост:Как змея, поймав себя за хвост, Пылью танков по полям клубя, Пожираешь самоё себя. Ты всё где-то числишься страной, В клочья раздираема войной, Но земля, что под тобой дрожит, Не тебе уже принадлежит. За землицу щедро заплатил Кто-то из заморских воротил. «Sorry, если кто из вас убит.Only business. Никаких обид.» Я не вижу твоего лица. Ты не веришь мне, ведь я - кацап. Знают все - от старцев до салаг, Что кацап - "твой самый лютый враг". Украина, помни – хмель пройдёт. Отрезвленье будет через год –Средь могил и выжженных садов, Средь развалин бывших городов Ты однажды выползешь на свет, Обернёшься… А тебя уж нет. 17.06.2014
5.09.. Тишина и умиротворение.. Но именно в этот момент одномоментно погибли тысячи мирных жителей, кто не ожидал подлой войны без ее объявления, бомбя в то утро по жилым домам Украины, уничтожая в первую очередь женщин, стариков и детей..
в Харькове на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. При этом, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
в поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора» оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;
в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Василия Стуса неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов;
в Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане.
Кроме того, в Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые «эскадроны смерти» по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно.
Такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.
111: уничтожая в первую очередь женщин, стариков и детей..
Да.. Именно стариков, женщин и детей. в 5 утра. Зачем воевать с ВСУ? Стариков, женщин и детей специально отсортировывали и уничтожали, уничтожали, уничтожали. И насиловали всех подряд стариков, женщин и детей 2 недели без перерыва
Фейк: В Уссурийске военное командование просит дополнительно предоставить 118 мест для захоронения российских военнослужащих. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко Правда: Документ, который опубликовал Геращенко, якобы подписан командиром 127-ой мотострелковой дивизии. Но командует ей полковник Токарев, а не Кузьменков. «Комдив» обращается к главе города, при том, что штаб дивизии размещается в Сергеевке, а не в Уссурийске. В администрации города открыто назвали письмо фейком, такого документа к ним не поступало. Информацию уже передали в Следственный комитет. Напомним, что Геращенко уже снискал славу одного из главных украинских дезинформаторов.
в Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях;
в Часов Яре Донецкой Народной Республики в корпусах городской больницы № 3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;
в Одессе в здании больницы № 9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия;
в Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.
ВСУ обстреляли 15 больницу, которая находится в Петровском районе г Донецка. Именно в этой больнице лечат около ста пленных украинских военных. Такой себе friendly fire.
По уточненным данным, в результате вооруженной атаки украинских боевиков, по ул. Виноградной, 4 в горловском пгт Пантелеймоновке ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних мальчиков: Н. Д. В. 2007 г.р., Ф. А. В. 2007 г.р. Пострадавшие доставлены каретами скорой медицинской помощи в Городскую больницу № 2 г. Горловка.
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