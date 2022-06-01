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Прям мусонные какие то..

Цитата:Да не, 2014-года.Если честно, то этоКонстантин Фролов-Крымский____Украина, ты сошла с ума!Ты теперь не нэнька, а тюрьма.Ты теперь - Гоморра и Содом,То ли психбольница, то ль дурдом.Кто тебе такое право дал,Чтоб бомбить свои же города?Для чего тебя взрастила мать?Чтоб своих же граждан убивать?!Собирайся! За тобой пришлиЗападные дяди-упыри!Собирайся и не прекословь!Им нужна твоя живая кровь!Сколько лет в тебе будили прыть,Чтобы на Россию натравить!Мол, друзья тебе - и лях, и швед.Лишь Она – виновница всех бед.Ты не верь в красивое враньё.Над тобой кружится вороньё.Поменяв местами – «друг» и «враг»,Ты фашистов подняла на стяг.Скачут над осколками святыньВнуки тех, кто поджигал Хатынь,Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,Тех, кому неважно – млад иль стар.Почему ты веришь этим псам?Этим оселедцам и усам?Ну, тогда пошире рот оскаль,Прыгай! «Кто не скачет, тот – москаль!»И пока скакал так Киев-град,Все мозги сползли куда-то в зад.И по указанью упыряСтроятся повсюду лагеря.Твой финал печален, глуп и прост:Как змея, поймав себя за хвост,Пылью танков по полям клубя,Пожираешь самоё себя.Ты всё где-то числишься страной,В клочья раздираема войной,Но земля, что под тобой дрожит,Не тебе уже принадлежит.За землицу щедро заплатилКто-то из заморских воротил.«Sorry, если кто из вас убит.Only business.Никаких обид.»Я не вижу твоего лица.Ты не веришь мне, ведь я - кацап.Знают все - от старцев до салаг,Что кацап - "твой самый лютый враг".Украина, помни – хмель пройдёт.Отрезвленье будет через год –Средь могил и выжженных садов,Средь развалин бывших городовТы однажды выползешь на свет,Обернёшься… А тебя уж нет.17.06.2014