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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 112 из 112«1...110111112
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:55
#1666
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Во всем виноват Ворверк!
Во всем виноват немецкий Термомикс номер 6!
Даже в том, что покупая его, вы спонсируете какого то там Ахметова и дискредитируете российскую армию!
Во как..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:56
#1667
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Вообще поразительно!
Какие у нас спецы уводить тему аж к Ахметову и метталургическому комбинату Украины!
Виноват кухонный комбайн....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 01:00
#1668
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Понимаю дождь, гроза, сила стихии и все такое..
Но у вас там дожди смотрю что то не прекращаются..
Прям мусонные какие то..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 01:05
#1669
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Цитата:
111:
Какое это отношение имеет к теме о еде из термомикса?

Приятного аппетита! 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 01:14
#1670
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Цитата:
111:
Прям мусонные какие то..

Да не, 2014-года. :lol:
Если честно, то это
Константин Фролов-Крымский____
Украина, ты сошла с ума!
Ты теперь не нэнька, а тюрьма.
Ты теперь - Гоморра и Содом,
То ли психбольница, то ль дурдом.
Кто тебе такое право дал,
Чтоб бомбить свои же города?
Для чего тебя взрастила мать?
Чтоб своих же граждан убивать?!
Собирайся! За тобой пришли
Западные дяди-упыри!
Собирайся и не прекословь!
Им нужна твоя живая кровь!
Сколько лет в тебе будили прыть,
Чтобы на Россию натравить!
Мол, друзья тебе - и лях, и швед.
Лишь Она – виновница всех бед.
Ты не верь в красивое враньё.
Над тобой кружится вороньё.
Поменяв местами – «друг» и «враг»,
Ты фашистов подняла на стяг.
Скачут над осколками святынь
Внуки тех, кто поджигал Хатынь,
Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,
Тех, кому неважно – млад иль стар.
Почему ты веришь этим псам?
Этим оселедцам и усам?
Ну, тогда пошире рот оскаль,
Прыгай! «Кто не скачет, тот – москаль!»
И пока скакал так Киев-град,
Все мозги сползли куда-то в зад.
И по указанью упыря
Строятся повсюду лагеря.
Твой финал печален, глуп и прост:Как змея, поймав себя за хвост,
Пылью танков по полям клубя,
Пожираешь самоё себя.
Ты всё где-то числишься страной,
В клочья раздираема войной,
Но земля, что под тобой дрожит,
Не тебе уже принадлежит.
За землицу щедро заплатил
Кто-то из заморских воротил.
«Sorry, если кто из вас убит.Only business.
Никаких обид.»
Я не вижу твоего лица.
Ты не веришь мне, ведь я - кацап.
Знают все - от старцев до салаг,
Что кацап - "твой самый лютый враг".
Украина, помни – хмель пройдёт.
Отрезвленье будет через год –Средь могил и выжженных садов,
Средь развалин бывших городов
Ты однажды выползешь на свет,
Обернёшься… А тебя уж нет.
17.06.2014
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 01:18
#1671
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Скоро кролика купим, закажут нам, лапки попросили убрать, чтоб не было ощущения, что откушиваешь чью то кошку..
Говорят диетическое мясо..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1200
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 04:51
#1672
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"святая правда" УкроСМИ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 05:09
#1673
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5.09..
Тишина и умиротворение..
Но именно в этот момент одномоментно погибли тысячи мирных жителей, кто не ожидал подлой войны без ее объявления, бомбя в то утро по жилым домам Украины, уничтожая в первую очередь женщин, стариков и детей..

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