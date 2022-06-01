Цитата:
111:
Прям мусонные какие то..
Да не, 2014-года.
Если честно, то это
Константин Фролов-Крымский____
Украина, ты сошла с ума!
Ты теперь не нэнька, а тюрьма.
Ты теперь - Гоморра и Содом,
То ли психбольница, то ль дурдом.
Кто тебе такое право дал,
Чтоб бомбить свои же города?
Для чего тебя взрастила мать?
Чтоб своих же граждан убивать?!
Собирайся! За тобой пришли
Западные дяди-упыри!
Собирайся и не прекословь!
Им нужна твоя живая кровь!
Сколько лет в тебе будили прыть,
Чтобы на Россию натравить!
Мол, друзья тебе - и лях, и швед.
Лишь Она – виновница всех бед.
Ты не верь в красивое враньё.
Над тобой кружится вороньё.
Поменяв местами – «друг» и «враг»,
Ты фашистов подняла на стяг.
Скачут над осколками святынь
Внуки тех, кто поджигал Хатынь,
Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,
Тех, кому неважно – млад иль стар.
Почему ты веришь этим псам?
Этим оселедцам и усам?
Ну, тогда пошире рот оскаль,
Прыгай! «Кто не скачет, тот – москаль!»
И пока скакал так Киев-град,
Все мозги сползли куда-то в зад.
И по указанью упыря
Строятся повсюду лагеря.
Твой финал печален, глуп и прост:Как змея, поймав себя за хвост,
Пылью танков по полям клубя,
Пожираешь самоё себя.
Ты всё где-то числишься страной,
В клочья раздираема войной,
Но земля, что под тобой дрожит,
Не тебе уже принадлежит.
За землицу щедро заплатил
Кто-то из заморских воротил.
«Sorry, если кто из вас убит.Only business.
Никаких обид.»
Я не вижу твоего лица.
Ты не веришь мне, ведь я - кацап.
Знают все - от старцев до салаг,
Что кацап - "твой самый лютый враг".
Украина, помни – хмель пройдёт.
Отрезвленье будет через год –Средь могил и выжженных садов,
Средь развалин бывших городов
Ты однажды выползешь на свет,
Обернёшься… А тебя уж нет.
17.06.2014