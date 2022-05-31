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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 111 из 112«1...109110111112»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:37
#1651
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Цитата:
Vit:
Россия приёмник СССР

Ладно чесать..
Значит тех, кто не согласен,чтобы воевать с целым братским народом, надо так подло по гамняному изгонять?
Заниматься доносами, стучать на сына?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:39
#1652
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Цитата:
Vit:
заработала в России

Это ее труд.
Ее деньги.
И считать и завидовать ей, Шевчуку, тем, кто в своей жизни ничего не сделал для своей России это по нашему..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:42
#1653
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Цитата:
111:
"Бога" Советской эстрады не кто не выгонял. С ней понятно. Где много денег сложила там и родина, а не где их заработала.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:44
#1654
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Цитата:
Vit:
Где много денег сложила там

Ты доузьям Путина это можешь сказать, у кого виллы и яхты в Европе?
То есть ты нападаешь по их доносу на самых беззащитных, на кого указали.
А Клишицы, Абрамовичи, Чемезовы?
То есть это для тебя Герои России?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:46
#1655
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Ну и на своих детей доносить, тоже как то..
Ты предлагаешь доносить даде на них, как сейчас это происходит в России..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:51
#1656
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Цитата:
111:

А Ахметов? Хозяин Азовсталь
. Он его построил? Бизнес наверно начинал на водке как всё в 90 х годах.?
Ну разкажи своим друзьям из Киева кто это всё строил.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16665
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:09
#1657
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Цитата:
111:
Ты предлагаешь

Я предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера. А то ни дай бог бабушка какая-нибудь твоего будущего гуся россиянам продаст. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:18
#1658
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Цитата:
Vit:
А Ахметов

Хм..
Тотесть Пугачеву ты можешь послать, Шевчукп, а друзей олигархов Путина нет..
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает?
Он с какого перепуга, ты привел в пример?
Он лично тебе что то сделал, украл, как Пугачева и Шевчук у тебя из кармана?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:21
#1659
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Цитата:
maxsaf:
предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера

Там полезная на пару еда, так что на старости само то..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:33
#1660
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Цитата:
111:
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает? Он с какого перепуга, ты привел в пример?

Ну как тут ещё реагировать? Цитата:
111:
Он лично тебе что то сделал

И тебе ничего лично не сделал, да? Это важно.
А то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же не в счёт.
Макс, Vit, вам ещё не надоело разжёвывать очевидные вещи, челу. который в грушевый погружён? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:44
#1661
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Цитата:
elektron:
вещи, челу. который в грушевый погружён

У тебя там дождь?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:46
#1662
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:48
#1663
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Идем дальше.
Современный каток для коньков в супермаркете..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:49
#1664
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Немного общего плана..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:51
#1665
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Цитата:
elektron:
то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же

И?
Какое это отношение имеет к теме о еде из термомикса?
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