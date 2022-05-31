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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:37
Цитата:
Ладно чесать..
Значит тех, кто не согласен,чтобы воевать с целым братским народом, надо так подло по гамняному изгонять?
Заниматься доносами, стучать на сына?
Vit:
Россия приёмник СССР
Россия приёмник СССР
Ладно чесать..
Значит тех, кто не согласен,чтобы воевать с целым братским народом, надо так подло по гамняному изгонять?
Заниматься доносами, стучать на сына?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:39
Цитата:
Это ее труд.
Ее деньги.
И считать и завидовать ей, Шевчуку, тем, кто в своей жизни ничего не сделал для своей России это по нашему..
Vit:
заработала в России
заработала в России
Это ее труд.
Ее деньги.
И считать и завидовать ей, Шевчуку, тем, кто в своей жизни ничего не сделал для своей России это по нашему..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:42
Цитата:
111:"Бога" Советской эстрады не кто не выгонял. С ней понятно. Где много денег сложила там и родина, а не где их заработала.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:44
Цитата:
Ты доузьям Путина это можешь сказать, у кого виллы и яхты в Европе?
То есть ты нападаешь по их доносу на самых беззащитных, на кого указали.
А Клишицы, Абрамовичи, Чемезовы?
То есть это для тебя Герои России?
Vit:
Где много денег сложила там
Где много денег сложила там
Ты доузьям Путина это можешь сказать, у кого виллы и яхты в Европе?
То есть ты нападаешь по их доносу на самых беззащитных, на кого указали.
А Клишицы, Абрамовичи, Чемезовы?
То есть это для тебя Герои России?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:46
Ну и на своих детей доносить, тоже как то..
Ты предлагаешь доносить даде на них, как сейчас это происходит в России..
Ты предлагаешь доносить даде на них, как сейчас это происходит в России..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:51
Цитата:
А Ахметов? Хозяин Азовсталь
. Он его построил? Бизнес наверно начинал на водке как всё в 90 х годах.?
Ну разкажи своим друзьям из Киева кто это всё строил.
111:
А Ахметов? Хозяин Азовсталь
. Он его построил? Бизнес наверно начинал на водке как всё в 90 х годах.?
Ну разкажи своим друзьям из Киева кто это всё строил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16665
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:09
Цитата:
Я предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера. А то ни дай бог бабушка какая-нибудь твоего будущего гуся россиянам продаст.
111:
Ты предлагаешь
Ты предлагаешь
Я предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера. А то ни дай бог бабушка какая-нибудь твоего будущего гуся россиянам продаст.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:18
Цитата:
Хм..
Тотесть Пугачеву ты можешь послать, Шевчукп, а друзей олигархов Путина нет..
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает?
Он с какого перепуга, ты привел в пример?
Он лично тебе что то сделал, украл, как Пугачева и Шевчук у тебя из кармана?
Vit:
А Ахметов
А Ахметов
Хм..
Тотесть Пугачеву ты можешь послать, Шевчукп, а друзей олигархов Путина нет..
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает?
Он с какого перепуга, ты привел в пример?
Он лично тебе что то сделал, украл, как Пугачева и Шевчук у тебя из кармана?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:21
Цитата:
Там полезная на пару еда, так что на старости само то..
maxsaf:
предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера
предлагаю тебе усилить работу по уничтожению еды в себя, с помощью супер-дорогого миксера
Там полезная на пару еда, так что на старости само то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:33
Цитата:
Ну как тут ещё реагировать? Цитата:
И тебе ничего лично не сделал, да? Это важно.
А то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же не в счёт.
Макс, Vit, вам ещё не надоело разжёвывать очевидные вещи, челу. который в грушевый погружён?
111:
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает? Он с какого перепуга, ты привел в пример?
Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает? Он с какого перепуга, ты привел в пример?
Ну как тут ещё реагировать? Цитата:
111:
Он лично тебе что то сделал
Он лично тебе что то сделал
И тебе ничего лично не сделал, да? Это важно.
А то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же не в счёт.
Макс, Vit, вам ещё не надоело разжёвывать очевидные вещи, челу. который в грушевый погружён?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:44
Цитата:
У тебя там дождь?
elektron:
вещи, челу. который в грушевый погружён
вещи, челу. который в грушевый погружён
У тебя там дождь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9519
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:46
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:48
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 00:51
Цитата:
И?
Какое это отношение имеет к теме о еде из термомикса?
elektron:
то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же
то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же
И?
Какое это отношение имеет к теме о еде из термомикса?
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