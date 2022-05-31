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111:

Ахметов вообще гражданин другой страны, он тебе то чем мешает? Он с какого перепуга, ты привел в пример?

111:

Он лично тебе что то сделал

Цитата:Ну как тут ещё реагировать? Цитата:И тебе ничего лично не сделал, да? Это важно.А то что радикальный батальон "Азов" ему принадлежит, это же не в счёт.Макс, Vit, вам ещё не надоело разжёвывать очевидные вещи, челу. который в грушевый погружён?