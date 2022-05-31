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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 110 из 111«1...108109110111»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:02
#1636
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Цитата:
Vit:
Окупанты" Их всю жизнь кормили,


Мда..
Гитлер оказывается кормил кормил нас, а теперь слово оккупант к нему применяем в кавычках..
Просто золотой человек!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:03
#1637
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Цитата:
111:
А ты так не че и не понял. РФ постояно стоит на коленях. Её постояно пытаются нагнуть. Издеваются. Она всегда молчит. Медведь сонный. 8 лет убивали. Но ведь так легко можно было Киевской власти решить проблему. Ведь куча стран живут и процветают на двух-трёх языках.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:05
#1638
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Пандемия. Россия помагает Италии всякой спец техникой по очистки улиц. Молодцы.
А теперь на Украине находят оружие маде ин италия. . Вот вам и вся европа
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:05
#1639
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Цитата:
Vit:
РФ постояно стоит на

Я тебе про Россию?
Я вообще то о тех, про которых сказал максаф, кого где то убивают, где идет геноцид, где они гибнут.
Или они должны быть этому рады?
Когда немцы наши города бомбили, ты был бы этому рад и немцы для тебя не оккупанты были бы?
Восхваление фашизма?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:07
#1640
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Цитата:
Vit:
Россия помагает Италии всякой спец техникой по очистки улиц. Молодцы.

И что?
Я тут причем?
Итальянцы раньше были фашисткой страной, зачем россияне помогали потомкам фашистов, может это в них проблема?
Или потомки Гитлера взяли и забыли, кто они на самом деле?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16664
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:13
#1641
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Цитата:
111:
Каким?

Голодным))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16664
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:17
#1642
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Цитата:
111:
А кто говорит на него, что он оккупант? Зачем выдумываешь? По моему это как то нехорошо..

Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:21
#1643
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Тоже наверно ела российских хлеб..
Теперь ее изгнали..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:25
#1644
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Цитата:
maxsaf:
зачем он столько лет подряд за Путина голосовал

Если ему лет 25, а кстати, выборы Путина когда были, в какие года?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:25
#1645
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Цитата:
111:
Кушала российский хлеб а самое вкусное, корочки от хлеба откладывала там, где то далеко. И многие такие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:28
#1646
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Цитата:
maxsaf:
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал

Выборы были в 2018м.
И когда он был несовершеннолетним в 2012м и тд..
И как, как он мог голосовать даже два раза?
От силы только один..
Ну сочинители..
Среди вас надо разыграть приз..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:31
#1647
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Цитата:
Vit:
Кушала российский хлеб а самое вкусное,

Дело в том, что она советский человек больше, чем российский..
И в Союзе прожила большую часть жизни.
И говорить так как то низковато, что ела российский хлеб и ничего не делала для страны..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:33
#1648
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Ну по моему вы этого стоите..
Двух главных призов..
Один за вопрос, проживают ли украинцы в днр, другой за то, что считает оккупантов, тех, кто убивает, золотыми людьми..
Привет Адольфу..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:34
#1649
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Цитата:
maxsaf:
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал

За это отдельный утешительный приз..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:34
#1650
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Цитата:
111:
Россия приёмник СССР и вот Она как раз лярды- милярды заработала в России а не в СССР. В принципе как и многие другие.
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