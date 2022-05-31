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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:02
Цитата:
Мда..
Гитлер оказывается кормил кормил нас, а теперь слово оккупант к нему применяем в кавычках..
Просто золотой человек!
Vit:
Окупанты" Их всю жизнь кормили,
Окупанты" Их всю жизнь кормили,
Мда..
Гитлер оказывается кормил кормил нас, а теперь слово оккупант к нему применяем в кавычках..
Просто золотой человек!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:03
Цитата:
111:А ты так не че и не понял. РФ постояно стоит на коленях. Её постояно пытаются нагнуть. Издеваются. Она всегда молчит. Медведь сонный. 8 лет убивали. Но ведь так легко можно было Киевской власти решить проблему. Ведь куча стран живут и процветают на двух-трёх языках.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:05
Пандемия. Россия помагает Италии всякой спец техникой по очистки улиц. Молодцы.
А теперь на Украине находят оружие маде ин италия. . Вот вам и вся европа
А теперь на Украине находят оружие маде ин италия. . Вот вам и вся европа
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:05
Цитата:
Я тебе про Россию?
Я вообще то о тех, про которых сказал максаф, кого где то убивают, где идет геноцид, где они гибнут.
Или они должны быть этому рады?
Когда немцы наши города бомбили, ты был бы этому рад и немцы для тебя не оккупанты были бы?
Восхваление фашизма?
Vit:
РФ постояно стоит на
РФ постояно стоит на
Я тебе про Россию?
Я вообще то о тех, про которых сказал максаф, кого где то убивают, где идет геноцид, где они гибнут.
Или они должны быть этому рады?
Когда немцы наши города бомбили, ты был бы этому рад и немцы для тебя не оккупанты были бы?
Восхваление фашизма?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:07
Цитата:
И что?
Я тут причем?
Итальянцы раньше были фашисткой страной, зачем россияне помогали потомкам фашистов, может это в них проблема?
Или потомки Гитлера взяли и забыли, кто они на самом деле?
Vit:
Россия помагает Италии всякой спец техникой по очистки улиц. Молодцы.
Россия помагает Италии всякой спец техникой по очистки улиц. Молодцы.
И что?
Я тут причем?
Итальянцы раньше были фашисткой страной, зачем россияне помогали потомкам фашистов, может это в них проблема?
Или потомки Гитлера взяли и забыли, кто они на самом деле?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:13
Цитата:
Голодным))
111:
Каким?
Каким?
Голодным))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:17
Цитата:
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
111:
А кто говорит на него, что он оккупант? Зачем выдумываешь? По моему это как то нехорошо..
А кто говорит на него, что он оккупант? Зачем выдумываешь? По моему это как то нехорошо..
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:25
Цитата:
Если ему лет 25, а кстати, выборы Путина когда были, в какие года?
maxsaf:
зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
Если ему лет 25, а кстати, выборы Путина когда были, в какие года?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:25
Цитата:
111:Кушала российский хлеб а самое вкусное, корочки от хлеба откладывала там, где то далеко. И многие такие.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:28
Цитата:
Выборы были в 2018м.
И когда он был несовершеннолетним в 2012м и тд..
И как, как он мог голосовать даже два раза?
От силы только один..
Ну сочинители..
Среди вас надо разыграть приз..
maxsaf:
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
Выборы были в 2018м.
И когда он был несовершеннолетним в 2012м и тд..
И как, как он мог голосовать даже два раза?
От силы только один..
Ну сочинители..
Среди вас надо разыграть приз..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:31
Цитата:
Дело в том, что она советский человек больше, чем российский..
И в Союзе прожила большую часть жизни.
И говорить так как то низковато, что ела российский хлеб и ничего не делала для страны..
Vit:
Кушала российский хлеб а самое вкусное,
Кушала российский хлеб а самое вкусное,
Дело в том, что она советский человек больше, чем российский..
И в Союзе прожила большую часть жизни.
И говорить так как то низковато, что ела российский хлеб и ничего не делала для страны..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:33
Ну по моему вы этого стоите..
Двух главных призов..
Один за вопрос, проживают ли украинцы в днр, другой за то, что считает оккупантов, тех, кто убивает, золотыми людьми..
Привет Адольфу..
Двух главных призов..
Один за вопрос, проживают ли украинцы в днр, другой за то, что считает оккупантов, тех, кто убивает, золотыми людьми..
Привет Адольфу..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:34
Цитата:
За это отдельный утешительный приз..
maxsaf:
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
Спроси его, зачем он столько лет подряд за Путина голосовал
За это отдельный утешительный приз..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 23:34
Цитата:
111:Россия приёмник СССР и вот Она как раз лярды- милярды заработала в России а не в СССР. В принципе как и многие другие.
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