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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 495 из 495«1...493494495
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Куратор темы: drakon
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16658
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.05.22 - 12:24
#7411
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Цитата:
drakon:
С Добрым Утром!...

Саламат сиз бе. Кал калай? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24964
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.05.22 - 21:12
#7412
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Мы - победим.
Праздновать - будем.
В Киеве... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.05.2022 - 21:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 15:19
#7413
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24964
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 15:22
#7414
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Вот вырос какой то, цветок.
Откуда взялся? Не знаю... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 16:25
#7415
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Цитата:
drakon:
Вот вырос какой то, цветок

Одуванчик наверно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 16:35
#7416
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24964
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 16:37
#7417
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Этот одуванчик, в диаметре - 15 см.
Мутант, что ли?... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5395
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 20:45
#7418
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Цитата:
111:
Одуванчик наверно

-----Лук СувороваЧитать далее на
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24964
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 21:31
#7419
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Цитата:
Гога:
----Лук Суворова

Интересно, откуда он - взялся?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 21:44
#7420
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Цитата:
drakon:
Интересно, откуда он - взялся

За Наполеоном когда Суворов гонялся, обронил..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24964
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.22 - 21:49
#7421
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Цитата:
111:
Суворов гонялся, обронил..

В воскресенье, поеду к Наполеоновскому
мосту, посмотрю, может там ещё
он, есть?... :lol: :oops:
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