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≡ Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44346
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Отправлено: 31.05.22 - 21:01
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На сайте информационно-правовой системы РК опубликовали подзаконные акты к закону об ответственном обращении с животными. Новые правила регламентируют отлов, вакцинацию, содержание, стерилизацию и умерщвление бродячих животных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11170
Re: Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в...
Отправлено: 31.05.22 - 21:01
#1
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Цитата:
Гуманному умерщвлению медикаментозным путём подлежат животные: напавшие на человека

Топором по голове. Так мой старый знакомый решил вопрос умерщвлению собаки. И правильно. Любой человек так поступил бы увидев мёртвого ребёнка загрызшевого собакой. Врятли кто будет звонить в спецслужбу для гуманого укола"собачке".
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