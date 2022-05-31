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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 108 из 108«1...106107108
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1199
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 18:14
#1606
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Вице-канцлер Германии Хабек заподозрил, что что-то с санкциями пошло не так: Из-за введенного США эмбарго на нефть цены на мировых рынках подскочили. Так что Путин получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и нужно найти ее решение. Иначе мы будем уничтожать правой рукой то, что создаем левой, и наоборот. Фактически запрет на нефть не имеет того эффекта, на который мы надеялись. :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1199
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 18:16
#1607
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ВСУ ночью вновь обстреляли Белгородскую область — под обстрел попали территории около поселков Политотдельский и Октябрьский Как сообщают местные СМИ, этой ночью ВСУ вели обстрел территорий рядом с поселком Политотдельский (примерно в 17 км от границы) — один из снарядов упал на крышу склада маслобойни. Также сообщается о попадании снарядов в поле возле поселка Октябрьский (примерно в 15 км от границы). Предварительно, среди мирного населения никто не пострадал. Официальной информации от властей региона пока нет.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1199
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 18:19
#1608
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При обстрелах Донецка использовались американские гаубицы M777
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1199
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 18:38
#1609
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В Броварах, под Киевом, начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны и Советской Армии. Снести собираются Мемориал в честь 30-летия освобождения г. Бровары от фашистских захватчиков, который находится в парке "Победа". Но такое - уже привычные новости из издыхающей Украины. А вот сейчас будет вишенка - в качестве альтернативы администрация города планирует поставить обломки самолета Ан-225 "Мрия". Какой зашкаливающий символизм в этом безумном акте! Снести памятник освободителям от фашизма, а на его месте поставить обломки самолёта, который стал вершиной советской авиационной промышленности и каким-то чудом достался Украине. Самолёт, который весь Союз строил буквально по винтику, всей страной, уникальная машина, которая должны были построить всего в двух экземплярах, но из-за распада СССР второй фюзеляж остался гнить где-то на задворках завода Антонова. Этот уникальный самолёт раздолбан украинской артиллерией, которой пытались выбить русских десантников с аэродрома в Гостомеле. Удивительный конец великой машины, к которой независимая Украина никогда не имела никакого отношения, но зато тридцать лет орала во всю глотку о ней, как об "украинском самолёте". И вот теперь, обломки этого самолёта хотят установить, как памятник. И правильно - это памятник Украине. Независимой Украине, которая бесславно прогадила всё наследие Советского Союза. Памятник той Украине, которая гибнет от собственной глупости и ненависти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 20:03
#1610
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Сегодня кухарке сделал подарок..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 20:12
#1611
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В подарок еще и сковородку, какая то корейская вок, типа 55 тысяч, но в Каспии она 26500
Но гонять пойдет..



[Исправлено: 111, 31.05.2022 - 20:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 20:17
#1612
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Все хотел чашу вторую, это за наличный расчет.
Там даже скидка есть.
А так как денег нет, пришлось довольствоваться сковородкой..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 20:46
#1613
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Цитата:
111:
обязан знать каждый..

----Я ---не каждый
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16658
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 21:09
#1614
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Цитата:
111:
Сегодня кухарке сделал подарок..

Мы то знаем, кому ты на самом деле сделал этот подарок)). Щеки еще на фотографию помещаются? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 21:16
#1615
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Цитата:
Гога:
Я ---не каждый

Ты не каждый, кто читает тов. Денисова?
Хм..
Ну каждый очередной тогда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13753
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 21:17
#1616
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Цитата:
maxsaf:
Мы то знаем, кому ты на самом деле сделал этот подарок)).

У нее от тестомеса аллергия, чихает, теперь наверно чихать не будет..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16658
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 21:47
#1617
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Цитата:
111:
У нее от тестомеса аллергия, чихает, теперь наверно чихать не будет..

За эти бабки ты мог стольких детей накормить на Украине, а теперь будешь кормить себя любимого. Но переживать и делать вид что переживаешь - это ведь разные вещи, да?
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