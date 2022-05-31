Вице-канцлер Германии Хабек заподозрил, что что-то с санкциями пошло не так: Из-за введенного США эмбарго на нефть цены на мировых рынках подскочили. Так что Путин получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и нужно найти ее решение. Иначе мы будем уничтожать правой рукой то, что создаем левой, и наоборот. Фактически запрет на нефть не имеет того эффекта, на который мы надеялись.
ВСУ ночью вновь обстреляли Белгородскую область — под обстрел попали территории около поселков Политотдельский и Октябрьский Как сообщают местные СМИ, этой ночью ВСУ вели обстрел территорий рядом с поселком Политотдельский (примерно в 17 км от границы) — один из снарядов упал на крышу склада маслобойни. Также сообщается о попадании снарядов в поле возле поселка Октябрьский (примерно в 15 км от границы). Предварительно, среди мирного населения никто не пострадал. Официальной информации от властей региона пока нет.
В Броварах, под Киевом, начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны и Советской Армии. Снести собираются Мемориал в честь 30-летия освобождения г. Бровары от фашистских захватчиков, который находится в парке "Победа". Но такое - уже привычные новости из издыхающей Украины. А вот сейчас будет вишенка - в качестве альтернативы администрация города планирует поставить обломки самолета Ан-225 "Мрия". Какой зашкаливающий символизм в этом безумном акте! Снести памятник освободителям от фашизма, а на его месте поставить обломки самолёта, который стал вершиной советской авиационной промышленности и каким-то чудом достался Украине. Самолёт, который весь Союз строил буквально по винтику, всей страной, уникальная машина, которая должны были построить всего в двух экземплярах, но из-за распада СССР второй фюзеляж остался гнить где-то на задворках завода Антонова. Этот уникальный самолёт раздолбан украинской артиллерией, которой пытались выбить русских десантников с аэродрома в Гостомеле. Удивительный конец великой машины, к которой независимая Украина никогда не имела никакого отношения, но зато тридцать лет орала во всю глотку о ней, как об "украинском самолёте". И вот теперь, обломки этого самолёта хотят установить, как памятник. И правильно - это памятник Украине. Независимой Украине, которая бесславно прогадила всё наследие Советского Союза. Памятник той Украине, которая гибнет от собственной глупости и ненависти.
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