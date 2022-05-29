Когда резко подорожал газ и народ вышел на улицы городов, одно из первых поручений президента было разобраться с утильсбором, даже какой-то специально обученный человек раскачивал эту лодку. И вуаля, отжали у младшей дочери бизнес и передали сбор в АО, директор же ТОО РОП самоубился, не проработав и года. Читать новость
Ильяс: при этом только качают шины казахстанским воздухом
Цены на продукцию костанайского автопрома в Казахстане это что-то нечто
На прошлой неделе находясь в Алма-Ате в очередной командировке, заехал c другом в Alfa Motors на Ташкентском тракте, очередь в котором на покупку автомобилей по льготному 4% кредиту, вызывала неоднозначную реакцию, когда увидел цены на продукцию костанайского автопрома... Цены были в таком ценовом диапазоне:
На сайте костанайского Тарлана цены указаны такие: Цены начинались от 6 млн. тенге, а это по среднему курсу 6 тенге/рубль получается от 1 млн. руб.
При этом в московских автосалонах такая продукция автопрома, например в начинается с цены от 650 тыс.руб:
Риторический вопрос, почему стоимость костанайского автопрома на Родине, в 1,5 раза выше чем на такую же продукцию в России, при этом государство казахстанцам выделило 100 млрд. тенге на льготное кредитование.... Разница в цене спокойно бы и так покрыла банковские % без всяких кредитных льгот. Спрашивается, кто кого наегоривает?
Как гражданину, ситуация со сшитым наскоро "референдумом" совершенно не нравится. Похоже на недавний "реферндум на пеньках" в РФ. Висят плакаты, по радио зовут голосовать, но при этом никакой конкретики: если самому не искать в интернете, нет публично выставленного перечня поправок, никаких дебатов вокруг, никаких обсуждений. Никто не пытается оспорить поправки публично. Пойду проголосую - значит повышу им явку, чего делать не хочу. Сдаётся даже если все, кто пришел сам, проголосует против, результат все равно доведут куда нужно. Ну а после его принятия жить лучше не станем.
Отсюда претензия: я не вижу, что меня спрашивают, хочу ли я эти поправки. Меня просто ставят перед фактом, есть вот пакет поправок, принимаем и точка.
Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать