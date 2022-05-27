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Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44345
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3032
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:10
Цитата:
Это результаты на момент Вашего голосования, а не итоговые.
Голосование на главной странице "Вопрос недели"
maxsaf:
Так не могу. Я уже результаты вижу
Так не могу. Я уже результаты вижу
Это результаты на момент Вашего голосования, а не итоговые.
Голосование на главной странице "Вопрос недели"
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:42
Надо поступить проще
Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов
Все чисто и главное по закону))
Свобода слова не пострадает
Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))
Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов
Все чисто и главное по закону))
Свобода слова не пострадает
Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 539
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:04
Цитата:
Самый правдивый канал это Хабар!
Только Хабар и ничего другого я не знаю!
Слава Хабару - Хабару слава!
abaika95:
Все чисто и главное по закону)) Свобода слова не пострадает
Все чисто и главное по закону)) Свобода слова не пострадает
Самый правдивый канал это Хабар!
Только Хабар и ничего другого я не знаю!
Слава Хабару - Хабару слава!
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:35
Цитата:
Было НТВ плюс вообще то, там смотрели исключительно фильмы плюс музыка.
Исчезло.
Поставили Триколор в марте, заплатил на год.
Смотрели пятницу Комарова, нет ее.
Кондитер, нет его.
Интервью по РБК разных людей экономика, нет их.
Европа плюс иногда, редко.
Евроновости нет.
Галкина нет.
Шоу Голос нет.
Качество каналов Триколор ужасное, в сравнении с НТВ.
Купили подписку Кинопоиск и Максимум Мегого.
Там качество фильмов отменное.
И каналы есть, но их уже не смотрим.
Так, если евроновости иногда.
Сейчас попробуем еще Окко или Иви..
Горожанин_kst:
На Триколоре более 260 каналов.
На Триколоре более 260 каналов.
Было НТВ плюс вообще то, там смотрели исключительно фильмы плюс музыка.
Исчезло.
Поставили Триколор в марте, заплатил на год.
Смотрели пятницу Комарова, нет ее.
Кондитер, нет его.
Интервью по РБК разных людей экономика, нет их.
Европа плюс иногда, редко.
Евроновости нет.
Галкина нет.
Шоу Голос нет.
Качество каналов Триколор ужасное, в сравнении с НТВ.
Купили подписку Кинопоиск и Максимум Мегого.
Там качество фильмов отменное.
И каналы есть, но их уже не смотрим.
Так, если евроновости иногда.
Сейчас попробуем еще Окко или Иви..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:39
Цитата:
Влажные мечты
Иноагент)
Толстое с горячим в очередной раз смешал)
abaika95:
Влажные мечты
Иноагент)
Толстое с горячим в очередной раз смешал)
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:43
Цитата:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Смысл переплачивать, если уже есть подписка. Каналы, их набор, везде стандартные. Плюс/минус. Качество разное, это уже технически зависит от трансподеров и приемного оборудования. Но на смарте онлайн-версия тащит в хорошем качестве.
А инфо-не нравится, не смотри.
111:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Смысл переплачивать, если уже есть подписка. Каналы, их набор, везде стандартные. Плюс/минус. Качество разное, это уже технически зависит от трансподеров и приемного оборудования. Но на смарте онлайн-версия тащит в хорошем качестве.
А инфо-не нравится, не смотри.
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:44
Между прочим на кинопоиске прикольные казахские фильмы, пересмотрели их почти все..
Кухарка особенно их любит.
Совершенно не знал о наших фильмах..
Кухарка особенно их любит.
Совершенно не знал о наших фильмах..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:47
Цитата:
Ге знаю, надо поискать, но там качество НД пишут, но как то не то, все равно рябит что ли..
Не так как та же НТВ.
Но теперь привыкли к кинопоиску и Мегого, хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали, сейчас вроде как платно была реклама, есть.
Ну те же Игры Престолов..
Горожанин_kst:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Ге знаю, надо поискать, но там качество НД пишут, но как то не то, все равно рябит что ли..
Не так как та же НТВ.
Но теперь привыкли к кинопоиску и Мегого, хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали, сейчас вроде как платно была реклама, есть.
Ну те же Игры Престолов..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:56
Этот цирк, что устраивают "свободные" страны, оплоты демократии...нельзя блокировать контент только за то что точка зрения автора противоречит твоей, коли не нарушены правила размещения.
В идеале " не нравится- не смотрю!", а не "нам не нравится- поэтому ты не смотришь!" Каждый должен иметь равный доступ ко всем источникам информации, возможность сравнить, проверить.
Мы же в свободной стране живём?!
В идеале " не нравится- не смотрю!", а не "нам не нравится- поэтому ты не смотришь!" Каждый должен иметь равный доступ ко всем источникам информации, возможность сравнить, проверить.
Мы же в свободной стране живём?!
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 14:42
Цитата:
Ты про Евроньюс?
Россия его вырубила, как и немецкий дойче веле по моему..
[Исправлено: 111, 30.05.2022 - 14:43]
Горожанин_kst:
демократии...нельзя блокировать контент только за то что точка зрения автора противоречит твоей, коли не нарушены правила размещения.
демократии...нельзя блокировать контент только за то что точка зрения автора противоречит твоей, коли не нарушены правила размещения.
Ты про Евроньюс?
Россия его вырубила, как и немецкий дойче веле по моему..
[Исправлено: 111, 30.05.2022 - 14:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 688
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 31.05.22 - 09:45
Цитата:
на Кинопоиске Амедиатека в самом максимальном тарифе) иногда на 10 дней (на Новый год, например) включают всем и в обычной подписке ее)
111:
хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали
хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали
на Кинопоиске Амедиатека в самом максимальном тарифе) иногда на 10 дней (на Новый год, например) включают всем и в обычной подписке ее)
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 31.05.22 - 12:01
Цитата:
Так и есть
Хабар по сравнению с Россией 24 просто супер объективный правдивый телеканал
Цитата:
В России депутаты тоже влажно мечтали и тут вуаля
Все каналы которые им не нравились стали иноагентскими
А вы что против объявления вредных каналов и СМИ ведущих против вашего государства подрывную дейтельность иностранными агентами?)
Кушмурунец23:
Самый правдивый канал это Хабар! Только Хабар и ничего другого я не знаю! Слава Хабару - Хабару слава!
Самый правдивый канал это Хабар! Только Хабар и ничего другого я не знаю! Слава Хабару - Хабару слава!
Так и есть
Хабар по сравнению с Россией 24 просто супер объективный правдивый телеканал
Цитата:
Горожанин_kst:
Влажные мечты Иноагент) Толстое с горячим в очередной раз смешал)
Влажные мечты Иноагент) Толстое с горячим в очередной раз смешал)
В России депутаты тоже влажно мечтали и тут вуаля
Все каналы которые им не нравились стали иноагентскими
А вы что против объявления вредных каналов и СМИ ведущих против вашего государства подрывную дейтельность иностранными агентами?)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 401
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 31.05.22 - 12:05
Смешно.
Сейчас в каждом доме есть компьютер. Можно смотреть всё, что угодно в любое удобное время.
Да и телевизоры массово пошли с подключением к тырнету.
Так что, все эти "запреты" - курам на смех. Для создания видимости работы.
Сейчас в каждом доме есть компьютер. Можно смотреть всё, что угодно в любое удобное время.
Да и телевизоры массово пошли с подключением к тырнету.
Так что, все эти "запреты" - курам на смех. Для создания видимости работы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 152
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 31.05.22 - 18:50
Пожилые люди в большинстве получают информацию из телевизора. Оно стоит того, чтобы избавить стариков от ненужного потока ненависти и лжи. А спецы в российском вещании очень хорошо промывают мозги. Потому режем кабель: Первый канал, НТВ, Россия 24, РенТВ, ТВЦентр, Россия 1.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16656
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 31.05.22 - 19:28
Цитата:
Продукты питания для начала российские есть перестаньте. А то мало ли что они на ваши деньги купят
Muad Dib:
Потому режем кабель
Потому режем кабель
Продукты питания для начала российские есть перестаньте. А то мало ли что они на ваши деньги купят
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