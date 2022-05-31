Re: В обмане прошу винить Кристину К. - Дело о сдаче...

Отправлено: - 19:37

Я в диком недоумении. На моей памяти были преступления похлеще этого, как с гуся вода, всё списали по причине отсутствия преступления. А тут мелкая воровка там и тут щипала, потерпевшие не имеют претензии. А областной рупор вещает об этом с мелкими подробности. Что происходит?