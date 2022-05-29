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≡ Дела неплохи, когда есть лохи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44345
Дела неплохи, когда есть лохи
Отправлено: 29.05.22 - 21:21
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Когда резко подорожал газ и народ вышел на улицы городов, одно из первых поручений президента было разобраться с утильсбором, даже какой-то специально обученный человек раскачивал эту лодку. И вуаля, отжали у младшей дочери бизнес и передали сбор в АО, директор же ТОО РОП самоубился, не проработав и года.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2203
Дела неплохи, когда есть лохи
Отправлено: 29.05.22 - 21:21
#1
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Цитата:
Ильяс: при этом только качают шины казахстанским воздухом

Цены на продукцию костанайского автопрома в Казахстане это что-то нечто 8-)

На прошлой неделе находясь в Алма-Ате в очередной командировке, заехал c другом в Alfa Motors на Ташкентском тракте, очередь в котором на покупку автомобилей по льготному 4% кредиту, вызывала неоднозначную реакцию, когда увидел цены на продукцию костанайского автопрома... Цены были в таком ценовом диапазоне:


На сайте костанайского
Тарлана цены указаны такие:

Цены начинались от 6 млн. тенге, а это по среднему курсу 6 тенге/рубль получается от 1 млн. руб.

При этом в московских автосалонах такая продукция автопрома, например в начинается с цены от 650 тыс.руб:


Риторический вопрос, почему стоимость костанайского автопрома на Родине, в 1,5 раза выше чем на такую же продукцию в России, при этом государство казахстанцам выделило 100 млрд. тенге на льготное кредитование.... Разница в цене спокойно бы и так покрыла банковские % без всяких кредитных льгот. Спрашивается, кто кого наегоривает? :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 29.05.2022 - 21:55]
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
152
Дела неплохи, когда есть лохи
Отправлено: 31.05.22 - 18:39
#2
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Как гражданину, ситуация со сшитым наскоро "референдумом" совершенно не нравится. Похоже на недавний "реферндум на пеньках" в РФ. Висят плакаты, по радио зовут голосовать, но при этом никакой конкретики: если самому не искать в интернете, нет публично выставленного перечня поправок, никаких дебатов вокруг, никаких обсуждений. Никто не пытается оспорить поправки публично. Пойду проголосую - значит повышу им явку, чего делать не хочу. Сдаётся даже если все, кто пришел сам, проголосует против, результат все равно доведут куда нужно. Ну а после его принятия жить лучше не станем.

Отсюда претензия: я не вижу, что меня спрашивают, хочу ли я эти поправки. Меня просто ставят перед фактом, есть вот пакет поправок, принимаем и точка.

[Исправлено: Muad Dib, 31.05.2022 - 18:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16656
Дела неплохи, когда есть лохи
Отправлено: 31.05.22 - 19:32
#3
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Цитата:
Muad Dib:
я не вижу, что меня спрашивают, хочу ли я эти поправки. Меня просто ставят перед фактом, есть вот пакет поправок, принимаем и точка.

А когда по другому было?)
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