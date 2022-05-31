Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:38

В Броварах, под Киевом, начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны и Советской Армии. Снести собираются Мемориал в честь 30-летия освобождения г. Бровары от фашистских захватчиков, который находится в парке "Победа". Но такое - уже привычные новости из издыхающей Украины. А вот сейчас будет вишенка - в качестве альтернативы администрация города планирует поставить обломки самолета Ан-225 "Мрия". Какой зашкаливающий символизм в этом безумном акте! Снести памятник освободителям от фашизма, а на его месте поставить обломки самолёта, который стал вершиной советской авиационной промышленности и каким-то чудом достался Украине. Самолёт, который весь Союз строил буквально по винтику, всей страной, уникальная машина, которая должны были построить всего в двух экземплярах, но из-за распада СССР второй фюзеляж остался гнить где-то на задворках завода Антонова. Этот уникальный самолёт раздолбан украинской артиллерией, которой пытались выбить русских десантников с аэродрома в Гостомеле. Удивительный конец великой машины, к которой независимая Украина никогда не имела никакого отношения, но зато тридцать лет орала во всю глотку о ней, как об "украинском самолёте". И вот теперь, обломки этого самолёта хотят установить, как памятник. И правильно - это памятник Украине. Независимой Украине, которая бесславно прогадила всё наследие Советского Союза. Памятник той Украине, которая гибнет от собственной глупости и ненависти.