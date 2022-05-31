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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:15
В результате очередного обстрела ВСУ в Донецке погибло пять мирных жителей, трое из которых в этот момент находились в школе. Двенадцать жителей города были ранены.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:32
За утро в Донецке 6 человек погибло, 14 ранено.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:36
С самого утра ВСУ бьют по Донецку. Есть попадание по двум школам. В школе №22 — двое погибших, еще один человек был смертельно ранен в школе №5. Также есть жертвы по городу. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего на данный момент известно о 6 погибших и 14 раненых. Среди убитых – 12-летний ребенок.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:39
«Четверо убитых и трое раненых»: уволенный глава СБУ Харьковской области раскрыл, во что обошелся «спектакль» для Зеленского с пограничным столбом на «российской границе» Уволенный начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин рассказал, что майский «выход» ВСУ к пограничному столбу являлся «постановкой» и стоил украинским военным потерей части личного состава. По словам Дудина, все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб, оказалось правдой». Перфоманс стоил жизни четверых погибших и троих раненых украинских бойцов. Сам столб бросили при бегстве от границы. «Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" за такое выступление перед президентом», — добавил он. Напомним, в середине мая в сети появились кадры (https://t.me/readovkanews/34033), на которых украинские военные не поленились и притащили в чисто поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, — к границе Харьковской области с Россией. Вояки водрузили столб, после чего принялись щелкать свои голливудские улыбки на его фоне. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:41
Стаханов — в результате обстрела из украинских "Ураганов" погибла беременная девушка, которая шла по улице. В настоящий момент обстрел городов Донбасса продолжается — ВСУ бьют из артиллерии и РСЗО.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:42
«Подготовились, нанесли опознавательные знаки - «зетки» - на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут случайно встретиться нам по пути…» Посвежевший на тюремных харчах Волына рассказал, как прорывался на «Азовсталь», используя тактические знаки русских войск.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 12523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 12:07
111
Твою ветку захватила Симонян и ее мелкие пакостники)
Твою ветку захватила Симонян и ее мелкие пакостники)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 5393
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 12:26
Цитата:
----Ты там не выделил , что это цитата Денисова . Подумал , что твои слова . Был неправ .
111:
А ты подумай.
А ты подумай.
----Ты там не выделил , что это цитата Денисова . Подумал , что твои слова . Был неправ .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 15:22
Цитата:
Ты же знаешь что вме это вранье..
Иначе в Великую Отечественную советским солдатам было бы запрещено бомбить фашистов, находящихся уже на советской территории..
Это абсурд и при том глупейший..
гражданин СССР:
самого утра ВСУ бьют по Донецку.
самого утра ВСУ бьют по Донецку.
Ты же знаешь что вме это вранье..
Иначе в Великую Отечественную советским солдатам было бы запрещено бомбить фашистов, находящихся уже на советской территории..
Это абсурд и при том глупейший..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 15:24
Цитата:
Цитату тов. Денисова о хорошей партии фашистов, тогда как он говорит о наших ветеранах и Победе, обязан знать каждый..
Гога:
Ты там не выделил , что это цитата Денисова .
Ты там не выделил , что это цитата Денисова .
Цитату тов. Денисова о хорошей партии фашистов, тогда как он говорит о наших ветеранах и Победе, обязан знать каждый..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 15:45
Цитата:
Да даже если и Кеосанян придет и начнет со мной дискутировать, боюсь аргументов у него так же не будет..
abaika95:
Твою ветку захватила Симонян и
Твою ветку захватила Симонян и
Да даже если и Кеосанян придет и начнет со мной дискутировать, боюсь аргументов у него так же не будет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 17:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 18:04
Цитата:
То, что ты несешь
111:
Это абсурд и при том глупейший..
Это абсурд и при том глупейший..
То, что ты несешь
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