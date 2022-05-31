Всякая всячина обо всем и обо всех.

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«Четверо убитых и трое раненых»: уволенный глава СБУ Харьковской области раскрыл, во что обошелся «спектакль» для Зеленского с пограничным столбом на «российской границе» Уволенный начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин рассказал, что майский «выход» ВСУ к пограничному столбу являлся «постановкой» и стоил украинским военным потерей части личного состава. По словам Дудина, все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб, оказалось правдой». Перфоманс стоил жизни четверых погибших и троих раненых украинских бойцов. Сам столб бросили при бегстве от границы. «Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" за такое выступление перед президентом», — добавил он. Напомним, в середине мая в сети появились кадры (https://t.me/readovkanews/34033), на которых украинские военные не поленились и притащили в чисто поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, — к границе Харьковской области с Россией. Вояки водрузили столб, после чего принялись щелкать свои голливудские улыбки на его фоне. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.