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«Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская область к повышению потребления электроэнергии в августе?
«Принимаются все необходимые меры» - Готова ли Костанайская область к повышению потребления электроэнергии в августе?
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