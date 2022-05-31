Отправлено: - 14:23

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45677 Два раза перечитал, так и ничего не понял, сами себе перечут. необходима не для экономии бюджетных средств Источник:

Цитата:Я тоже такого мнения. Все понятно , что ничего не понятно. То ли статья так написана, то ли Департамент труда так изложил, чтобы запутать людей . Но остаюсь при мнении, что как бы не старались убрать экономическую составляющую, она при принятии решения присутствует.