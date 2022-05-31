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≡ Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст, рассказали в Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44343
Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст, рассказали в Минтруда
Отправлено: 31.05.22 - 09:51
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В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, чем оправдано дальнейшее увеличение пенсионного возраста для женщин. Ведомство уверяет, что такая унификация возраста для выхода на пенсию мужчин и женщин необходима не для экономии бюджетных средств, а для обеспечения адекватности размеров пенсий женщин.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5283
Re: Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст,...
Отправлено: 31.05.22 - 09:51
#1
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Два раза перечитал, так и ничего не понял, сами себе перечут.
необходима не для экономии бюджетных средств

источником финансирования пенсионного обеспечения является повышение или налогов,
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
401
Re: Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст,...
Отправлено: 31.05.22 - 12:09
#2
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Нельзя останавливаться на достигнутом!
Надо вообще отменить пенсии. Пусть люди работают, пока ходят. Как генсеки и наши президенты. :-)
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
3
Re: Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст,...
Отправлено: 31.05.22 - 13:50
#3
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На 1 апреля 2022 у меня на счету оставалось 3 820 000 тенге, т.е. порог достаточности. На сегодня, с учётом перечисленных пенсионных взносов за март и апрель, 3 734 022 тенге. Т.е. мои пенсионные накопления не увеличиваются, а уменьшаются. Наверное, это связано с инвестиционным доходом, динамику начисления которого убрали для просмотра в личном кабинете ЕНПФ. Хотелось бы, чтобы ЕНПФ дал свои комментарии.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
51
Зачем нужно продолжать увеличивать пенсионный возраст, рассказали в Минтруда
Отправлено: 31.05.22 - 14:23
#4
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Цитата:
Два раза перечитал, так и ничего не понял, сами себе перечут. необходима не для экономии бюджетных средств Источник:

Я тоже такого мнения. Все понятно , что ничего не понятно. То ли статья так написана, то ли Департамент труда так изложил, чтобы запутать людей . Но остаюсь при мнении, что как бы не старались убрать экономическую составляющую, она при принятии решения присутствует.
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