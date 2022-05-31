Отправлено: - 13:30

Уголовное дело по сдаче несуществующих квартир в Костанае через сайты OLX и Крыша.KZ продолжили рассматривать в суде №2 30 мая. На скамье подсудимых — 19-летняя Кристина КОРОБКА. Она обвиняется в том, что подавала объявления о сдаче в аренду комнат и квартир, просила перевести предоплату и пропадала с деньгами. В деле 26 эпизодов на сумму свыше 500 000 тенге.