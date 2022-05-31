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≡ В обмане прошу винить Кристину К. - Дело о сдаче несуществующих квартир рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44343
В обмане прошу винить Кристину К. - Дело о сдаче несуществующих квартир рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 31.05.22 - 13:30
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Уголовное дело по сдаче несуществующих квартир в Костанае через сайты OLX и Крыша.KZ продолжили рассматривать в суде №2 30 мая. На скамье подсудимых — 19-летняя Кристина КОРОБКА. Она обвиняется в том, что подавала объявления о сдаче в аренду комнат и квартир, просила перевести предоплату и пропадала с деньгами. В деле 26 эпизодов на сумму свыше 500 000 тенге.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1336
Re: В обмане прошу винить Кристину К. - Дело о сдаче...
Отправлено: 31.05.22 - 13:30
#1
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Цитата:
позвонил по указанному номер,

Номеру.
Цитата:
Еще один потерпевший Султан ТОБЫЛБАЕВ тоже заявил, 

Запятые перед именем и после фамилии?
Цитата:
Я хочу, чтоб мне возместили ущерб.

чтобы?
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