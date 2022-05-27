Отправлено: - 13:47

Горожанин_kst:

Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.

Цитата:Ге знаю, надо поискать, но там качество НД пишут, но как то не то, все равно рябит что ли..Не так как та же НТВ.Но теперь привыкли к кинопоиску и Мегого, хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали, сейчас вроде как платно была реклама, есть.Ну те же Игры Престолов..