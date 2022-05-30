Отправлено: - 10:50

я ... сам ушёл с поста главы государства. Ушёл на пике народной поддержки моего курса. О чём свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей

Цитата:Как в том анекдоте:Прочитал своё резюме и расплакался: я такой классный!