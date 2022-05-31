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«Рисуют, потому что нет видеокамер» - Полиция и студенты колледжа закрасили рекламу наркотиков на многоэтажке в Костанае
«Рисуют, потому что нет видеокамер» - Полиция и студенты колледжа закрасили рекламу наркотиков на многоэтажке в Костанае
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