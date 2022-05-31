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≡ «Рисуют, потому что нет видеокамер» - Полиция и студенты колледжа закрасили рекламу наркотиков на многоэтажке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44342
«Рисуют, потому что нет видеокамер» - Полиция и студенты колледжа закрасили рекламу наркотиков на многоэтажке в Костанае
Отправлено: 31.05.22 - 10:36
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Сегодня, 30 мая, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области совместно с волонтерами из Костанайского высшего политтехнического колледжа провели акцию «Будущее без наркотиков».
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1335
Re: «Рисуют, потому что нет видеокамер» - Полиция и студенты...
Отправлено: 31.05.22 - 10:36
#1
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Цитата:
так как такие акции и рейды проводятся постоянно, , такие случаи бывают все реже.

Одна запятая лишняя.
Цитата:
Интересно, что количество надписей, например, в КЖБИ в этом году снизилось. 

Или слово "например" лишнее, или запятую нужно перенести не после этого слова, а после КЖБИ.
Цитата:
- Те, кто рисует эти надписи просто выбирает места где нет видеокамер

Запятая после "надписи"?Цитата:
в кинотеатрах мы ставим ролики чтобы люди видели к чему приводит наркомания

Запятые после слов "ролики" и " видели"?
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