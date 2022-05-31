Отправлено: - 10:36

так как такие акции и рейды проводятся постоянно, , такие случаи бывают все реже.

Интересно, что количество надписей, например, в КЖБИ в этом году снизилось.

- Те, кто рисует эти надписи просто выбирает места где нет видеокамер

в кинотеатрах мы ставим ролики чтобы люди видели к чему приводит наркомания

Цитата:Одна запятая лишняя.Цитата:Или слово "например" лишнее, или запятую нужно перенести не после этого слова, а после КЖБИ.Цитата:Запятая после "надписи"?Цитата:Запятые после слов "ролики" и " видели"?