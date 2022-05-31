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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 107 из 107«1...105106107
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:15
#1591
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В результате очередного обстрела ВСУ в Донецке погибло пять мирных жителей, трое из которых в этот момент находились в школе. Двенадцать жителей города были ранены.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:32
#1592
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За утро в Донецке 6 человек погибло, 14 ранено.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:36
#1593
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С самого утра ВСУ бьют по Донецку. Есть попадание по двум школам. В школе №22 — двое погибших, еще один человек был смертельно ранен в школе №5. Также есть жертвы по городу. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего на данный момент известно о 6 погибших и 14 раненых. Среди убитых – 12-летний ребенок.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:39
#1594
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«Четверо убитых и трое раненых»: уволенный глава СБУ Харьковской области раскрыл, во что обошелся «спектакль» для Зеленского с пограничным столбом на «российской границе» Уволенный начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин рассказал, что майский «выход» ВСУ к пограничному столбу являлся «постановкой» и стоил украинским военным потерей части личного состава. По словам Дудина, все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб, оказалось правдой». Перфоманс стоил жизни четверых погибших и троих раненых украинских бойцов. Сам столб бросили при бегстве от границы. «Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" за такое выступление перед президентом», — добавил он. Напомним, в середине мая в сети появились кадры (https://t.me/readovkanews/34033), на которых украинские военные не поленились и притащили в чисто поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, — к границе Харьковской области с Россией. Вояки водрузили столб, после чего принялись щелкать свои голливудские улыбки на его фоне. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:41
#1595
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Стаханов — в результате обстрела из украинских "Ураганов" погибла беременная девушка, которая шла по улице. В настоящий момент обстрел городов Донбасса продолжается — ВСУ бьют из артиллерии и РСЗО.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.22 - 06:42
#1596
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«Подготовились, нанесли опознавательные знаки - «зетки» - на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут случайно встретиться нам по пути…» Посвежевший на тюремных харчах Волына рассказал, как прорывался на «Азовсталь», используя тактические знаки русских войск.
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