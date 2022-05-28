Отправлено: - 21:35

MAN:

Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!

Гога:

Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно )

Гога:

) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??

Гога:

Как то цинично , ну совсем не много

Гога:

Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .

Цитата:Хм а в чем измеряется величине?Количеством загубленных жизней солдат из за ошибок командармов?Оо ну тогда даВеликая цифраЦитата:Да при этом видя что перед тобой дети ты кидаешь в них гранатуСонгми самашкиЦитата:Затем же зачем федералы пришли в его город и в его школуФедералы разбомбили грозныйБасаев в отместку разнёс БуденновскКвиты Цитата:Ну сейчас дети и старики в Украине погибают просто потомучто российским властям захотелось в войнушку поиграть а важные дедушки с умным видом тут рассуждают носить ли теперь детям пилотки на 9 мая или не носить?Цинично?Цитата:Да но пока тысячими гибнет украинский народНи в одного члена Украинского правительства за 3 месяца войны ещё не попалиСтранно правда?