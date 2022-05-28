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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44340
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:58
#180
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Цитата:
maxsaf:
что военный бюджет такой раздутый,

----Видать не тот народ это решает
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12520
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:59
#181
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Цитата:
Гога:
Самолет высоко . А как эти уроды детям в глаза смотрели в школе в Беслане , в в московском театре???

О как
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
Интересно а как уроды на детей в самашках смотрели закидывая им в подвалы гранаты?
А как другие уроды смотрели на убитых детей в кишлаках после бомбежек?))
Или на этих детей можно смотреть и потом медали давать и памятники по городам ставить войнам-интернационалистам?)) А басаеву почему нельзя?)
Он что как-то не так убивал?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:01
#182
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Цитата:
abaika95:
США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо

-----Не лукавьте .Нигде , никогда в современном мире народ ничего не решает . Со времен Рима народу надо-- хлеба и зрелищ .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:04
#183
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Цитата:
abaika95:
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом

-----Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:09
#184
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Цитата:
abaika95:
Уже в килограммах измерять не будем значит?)

----Как то цинично , ну совсем не много
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:17
#185
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уроды на детей в самашках смотрели з

---Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно ) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
184
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:44
#186
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Ну, братцы, это полный пипец. Та ни та страна воевала, милитаризм и т.д.
Афган, Чечню приплели. Бляха муха, Вьетнам, Анголу.....забыли. Начитаются сказок на ночь и ну давай политологов с учёной степенью из себя изображать.
Особенно Абайка- УЧЁНЫЙ МУЖ.
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:57
#187
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Цитата:
abaika95:
Потому что Марусич не весь народ США) Как вы не народ Канады

----Ну так и вы не весь народ -- отвечайте только за себя .
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
184
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 19:21
#188
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Проверяй всё сердцем. Мозг может ошибиться, пойти на компромисс,сердце никогда.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5386
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:28
#189
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Цитата:
abaika95:
Я очень не люблю спорить с мало образованными людьми

---Ух ты , какой вумный выискался !! Высоко взлетая - падать больнее .Не надорвитесь .Остальное во флуд .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12520
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:35
#190
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Цитата:
MAN:
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!

Хм а в чем измеряется величине?
Количеством загубленных жизней солдат из за ошибок командармов?
Оо ну тогда да
Великая цифра
Цитата:
Гога:
Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно )

Да при этом видя что перед тобой дети ты кидаешь в них гранату
Сонгми самашки
Цитата:
Гога:
) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??

Затем же зачем федералы пришли в его город и в его школу
Федералы разбомбили грозный
Басаев в отместку разнёс Буденновск
Квиты Цитата:
Гога:
Как то цинично , ну совсем не много

Ну сейчас дети и старики в Украине погибают просто потомучто российским властям захотелось в войнушку поиграть а важные дедушки с умным видом тут рассуждают носить ли теперь детям пилотки на 9 мая или не носить?
Цинично?
Цитата:
Гога:
Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .

Да но пока тысячими гибнет украинский народ
Ни в одного члена Украинского правительства за 3 месяца войны ещё не попали
Странно правда?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12520
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:38
#191
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Цитата:
maxsaf:
В этой фразе моя победа)) не зря я с вами воевал за то, чтобы украинцев называли украинцами

Макс вы как-то странно запамятовали
Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе)Цитата:
Гога:
) Кто её называет страшной? ,

Россияне
Цитата:
Гога:
кто её называет освободительной

Россияне
Цитата:
Гога:
Потому что нет в росармии людей под такой фамилией

Вот и страшно
Поэтому буча и произошла
Ни одного томсона не нашлось остановить резню
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16649
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 22:18
#192
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Цитата:
abaika95:
Макс вы как-то странно запамятовали Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе

Не натравил, а стал первопричиной ;-)
Главарь плохишей :lol:
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
184
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 22:21
#193
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Цитата:
abaika95:

И всё это написал интеллектуал?
По мне это уровень бота :-)
Прошу Вас не напрягать свой "иПтеллект" с ответом.

[Исправлено: MAN, 30.05.2022 - 21:28]
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