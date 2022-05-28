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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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- 44340
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:58
Цитата:
----Видать не тот народ это решает
maxsaf:
что военный бюджет такой раздутый,
что военный бюджет такой раздутый,
----Видать не тот народ это решает
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:59
Цитата:
О как
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
Интересно а как уроды на детей в самашках смотрели закидывая им в подвалы гранаты?
А как другие уроды смотрели на убитых детей в кишлаках после бомбежек?))
Или на этих детей можно смотреть и потом медали давать и памятники по городам ставить войнам-интернационалистам?)) А басаеву почему нельзя?)
Он что как-то не так убивал?
Гога:
Самолет высоко . А как эти уроды детям в глаза смотрели в школе в Беслане , в в московском театре???
Самолет высоко . А как эти уроды детям в глаза смотрели в школе в Беслане , в в московском театре???
О как
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
Интересно а как уроды на детей в самашках смотрели закидывая им в подвалы гранаты?
А как другие уроды смотрели на убитых детей в кишлаках после бомбежек?))
Или на этих детей можно смотреть и потом медали давать и памятники по городам ставить войнам-интернационалистам?)) А басаеву почему нельзя?)
Он что как-то не так убивал?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:01
Цитата:
-----Не лукавьте .Нигде , никогда в современном мире народ ничего не решает . Со времен Рима народу надо-- хлеба и зрелищ .
abaika95:
США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо
США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо
-----Не лукавьте .Нигде , никогда в современном мире народ ничего не решает . Со времен Рима народу надо-- хлеба и зрелищ .
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:04
Цитата:
-----Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
abaika95:
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом
-----Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:09
Цитата:
----Как то цинично , ну совсем не много
abaika95:
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
----Как то цинично , ну совсем не много
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:17
Цитата:
---Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно ) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
abaika95:
уроды на детей в самашках смотрели з
уроды на детей в самашках смотрели з
---Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно ) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:44
Ну, братцы, это полный пипец. Та ни та страна воевала, милитаризм и т.д.
Афган, Чечню приплели. Бляха муха, Вьетнам, Анголу.....забыли. Начитаются сказок на ночь и ну давай политологов с учёной степенью из себя изображать.
Особенно Абайка- УЧЁНЫЙ МУЖ.
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
Афган, Чечню приплели. Бляха муха, Вьетнам, Анголу.....забыли. Начитаются сказок на ночь и ну давай политологов с учёной степенью из себя изображать.
Особенно Абайка- УЧЁНЫЙ МУЖ.
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:57
Цитата:
----Ну так и вы не весь народ -- отвечайте только за себя .
abaika95:
Потому что Марусич не весь народ США) Как вы не народ Канады
Потому что Марусич не весь народ США) Как вы не народ Канады
----Ну так и вы не весь народ -- отвечайте только за себя .
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 19:21
Проверяй всё сердцем. Мозг может ошибиться, пойти на компромисс,сердце никогда.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:28
Цитата:
---Ух ты , какой вумный выискался !! Высоко взлетая - падать больнее .Не надорвитесь .Остальное во флуд .
abaika95:
Я очень не люблю спорить с мало образованными людьми
Я очень не люблю спорить с мало образованными людьми
---Ух ты , какой вумный выискался !! Высоко взлетая - падать больнее .Не надорвитесь .Остальное во флуд .
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:35
Цитата:
Хм а в чем измеряется величине?
Количеством загубленных жизней солдат из за ошибок командармов?
Оо ну тогда да
Великая цифра
Цитата:
Да при этом видя что перед тобой дети ты кидаешь в них гранату
Сонгми самашки
Цитата:
Затем же зачем федералы пришли в его город и в его школу
Федералы разбомбили грозный
Басаев в отместку разнёс Буденновск
Квиты Цитата:
Ну сейчас дети и старики в Украине погибают просто потомучто российским властям захотелось в войнушку поиграть а важные дедушки с умным видом тут рассуждают носить ли теперь детям пилотки на 9 мая или не носить?
Цинично?
Цитата:
Да но пока тысячими гибнет украинский народ
Ни в одного члена Украинского правительства за 3 месяца войны ещё не попали
Странно правда?
MAN:
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
Хм а в чем измеряется величине?
Количеством загубленных жизней солдат из за ошибок командармов?
Оо ну тогда да
Великая цифра
Цитата:
Гога:
Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно )
Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно )
Да при этом видя что перед тобой дети ты кидаешь в них гранату
Сонгми самашки
Цитата:
Гога:
) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
Затем же зачем федералы пришли в его город и в его школу
Федералы разбомбили грозный
Басаев в отместку разнёс Буденновск
Квиты Цитата:
Гога:
Как то цинично , ну совсем не много
Как то цинично , ну совсем не много
Ну сейчас дети и старики в Украине погибают просто потомучто российским властям захотелось в войнушку поиграть а важные дедушки с умным видом тут рассуждают носить ли теперь детям пилотки на 9 мая или не носить?
Цинично?
Цитата:
Гога:
Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
Да но пока тысячими гибнет украинский народ
Ни в одного члена Украинского правительства за 3 месяца войны ещё не попали
Странно правда?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 21:38
Цитата:
Макс вы как-то странно запамятовали
Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе)Цитата:
Россияне
Цитата:
Россияне
Цитата:
Вот и страшно
Поэтому буча и произошла
Ни одного томсона не нашлось остановить резню
maxsaf:
В этой фразе моя победа)) не зря я с вами воевал за то, чтобы украинцев называли украинцами
В этой фразе моя победа)) не зря я с вами воевал за то, чтобы украинцев называли украинцами
Макс вы как-то странно запамятовали
Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе)Цитата:
Гога:
) Кто её называет страшной? ,
) Кто её называет страшной? ,
Россияне
Цитата:
Гога:
кто её называет освободительной
кто её называет освободительной
Россияне
Цитата:
Гога:
Потому что нет в росармии людей под такой фамилией
Потому что нет в росармии людей под такой фамилией
Вот и страшно
Поэтому буча и произошла
Ни одного томсона не нашлось остановить резню
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 16649
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 22:18
Цитата:
Не натравил, а стал первопричиной
Главарь плохишей
abaika95:
Макс вы как-то странно запамятовали Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе
Макс вы как-то странно запамятовали Что именно я вас натравил доказывать на форуме всем чтобы украинцев называли украинцами и никак иначе
Не натравил, а стал первопричиной
Главарь плохишей
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 22:21
Цитата:
И всё это написал интеллектуал?
По мне это уровень бота
Прошу Вас не напрягать свой "иПтеллект" с ответом.
[Исправлено: MAN, 30.05.2022 - 21:28]
abaika95:
И всё это написал интеллектуал?
По мне это уровень бота
Прошу Вас не напрягать свой "иПтеллект" с ответом.
[Исправлено: MAN, 30.05.2022 - 21:28]
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