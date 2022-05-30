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≡ "Собственность перейдет олигархам". Фейк о поправках в Конституцию рассылают в сети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44340
"Собственность перейдет олигархам". Фейк о поправках в Конституцию рассылают в сети
Отправлено: 30.05.22 - 18:56
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В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, автор которого объясняет, почему участвовать в республиканском референдуме "ни в коем случае нельзя".
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8662
"Собственность перейдет олигархам". Фейк о поправках в Конституцию рассылают в сети
Отправлено: 30.05.22 - 18:56
#1
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Цитата:
Согласно поправке предлагается установить, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

Источник:


Цитата:
"В настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в госсобственности

Источник:


Цитата:
При этом предложено уточнить, что от имени народа право собственности осуществляет государство.

Источник:

Ну так в чём разница мне кто нибудь объяснит?
Или это как в супермаркете, можно например написать вывеску "Весь товар принадлежит народу",а внизу маленькое уточнение "Право собственности осуществляет кассир"

[Исправлено: Добринцофф, 30.05.2022 - 18:57]
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