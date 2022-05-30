Отправлено: - 18:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45674 Согласно поправке предлагается установить, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45674 "В настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в госсобственностиИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45674 При этом предложено уточнить, что от имени народа право собственности осуществляет государство.Источник:

[Исправлено: Добринцофф, 30.05.2022 - 18:57]

Цитата:Цитата:Цитата:Ну так в чём разница мне кто нибудь объяснит?Или это как в супермаркете, можно например написать вывеску "Весь товар принадлежит народу",а внизу маленькое уточнение "Право собственности осуществляет кассир"