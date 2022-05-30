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≡ Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и богатстве своих родственников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44340
Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и богатстве своих родственников
Отправлено: 30.05.22 - 13:55
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Вина в совершении противозаконных действий должна быть доказана в судебном порядке, отметил Елбасы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13726
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 13:55
#1
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И конечно же в суде судьей будет рассматривать эти дела тот, кого назначил Назарбаев..
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
239
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 14:20
#2
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Уже сидел бы на пенсии и отдыхал бы,а то лезит со своими комментариями. Мало нахапал что ли?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
244
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 14:56
#3
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Кто ж его посадит?! Он же памятник ©
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
398
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 14:57
#4
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Он так ничего и не понял?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24960
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 17:13
#5
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Цитата:
Skeptic:
Он так ничего и не понял?

Всё он, прекрасно - понял... :lol: ;-)
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
182
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 18:15
#6
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С какой целью его выводят из тени?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
318
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 18:53
#7
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он сам то в эти 97.7% верит?. Прекрасно знает как эти цифры рисуются
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