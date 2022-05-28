Отправлено: - 17:59

Гога:

Самолет высоко . А как эти уроды детям в глаза смотрели в школе в Беслане , в в московском театре???

Цитата:О какУже в килограммах измерять не будем значит?)Интересно а как уроды на детей в самашках смотрели закидывая им в подвалы гранаты?А как другие уроды смотрели на убитых детей в кишлаках после бомбежек?))Или на этих детей можно смотреть и потом медали давать и памятники по городам ставить войнам-интернационалистам?)) А басаеву почему нельзя?)Он что как-то не так убивал?