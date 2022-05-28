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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44340
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:58
#180
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Цитата:
maxsaf:
что военный бюджет такой раздутый,

----Видать не тот народ это решает
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12518
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:59
#181
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Цитата:
Гога:
Самолет высоко . А как эти уроды детям в глаза смотрели в школе в Беслане , в в московском театре???

О как
Уже в килограммах измерять не будем значит?)
Интересно а как уроды на детей в самашках смотрели закидывая им в подвалы гранаты?
А как другие уроды смотрели на убитых детей в кишлаках после бомбежек?))
Или на этих детей можно смотреть и потом медали давать и памятники по городам ставить войнам-интернационалистам?)) А басаеву почему нельзя?)
Он что как-то не так убивал?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:01
#182
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Цитата:
abaika95:
США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо

-----Не лукавьте .Нигде , никогда в современном мире народ ничего не решает . Со времен Рима народу надо-- хлеба и зрелищ .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:04
#183
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Цитата:
abaika95:
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом

-----Ещё раз - не путайте украинский народ и правительство Украины .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:09
#184
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Цитата:
abaika95:
Уже в килограммах измерять не будем значит?)

----Как то цинично , ну совсем не много
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:17
#185
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Цитата:
abaika95:
уроды на детей в самашках смотрели з

---Нисколько не оправдываю . Но несколько другая ситуация - там была война (правильная или нет -это другой вопрос . Там стрельба , лилась кровь . Психика солдат не железная - ты не убьешь - тебя убьют .Страшно ) А зачем Басаев в мирный город , в мирную школу пришел ??
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
182
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:44
#186
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Ну, братцы, это полный пипец. Та ни та страна воевала, милитаризм и т.д.
Афган, Чечню приплели. Бляха муха, Вьетнам, Анголу.....забыли. Начитаются сказок на ночь и ну давай политологов с учёной степенью из себя изображать.
Особенно Абайка- УЧЁНЫЙ МУЖ.
Это Великая Победа в Великой Отечественной Войне!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5385
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 18:57
#187
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Цитата:
abaika95:
Потому что Марусич не весь народ США) Как вы не народ Канады

----Ну так и вы не весь народ -- отвечайте только за себя .
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