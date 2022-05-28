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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44339
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12513
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 16:22
#165
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Цитата:
Гога:
Это у вас какая -то извращенная логика , понятная только вам самому .

Это называется просто
Логика и объективная позиция
Не окрашенная Верой в то что есть "свои и они святые и враги они всегда плохие"
Цитата:
Гога:
Запугать и надавить на СССР.

Эту мантру я слышу на всех пропагандистких российских каналах))
Давайте подумаем)
Надавить на СССР чтобы что?
Чтобы СССР в Японию не высаживался?
А СССР это было надо? Или американские аналитики такие вот простые как вы и не раз не просчитали что СССР в силах сделать такую же бомбу?
И тут вы картиночки приводили с картами бомбежек СССР так что в итоге? Отбомбились?) Или может эти картинки в застенках КГБ были придуманы чтобы пугать свое глупое население как тот пресловутый план Даллеса который представляет собой разные отрывки из романа вечный зов?))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1186
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 16:42
#166
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Цитата:
таноми52:
В очернении СССР ты уже дошёл до очернения народа!

Соросятское образование
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3032
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:19
#167
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Цитата:
abaika95:

abaika95:
КГБ договорились со всеми бандами на пути следования колонн,если не будут стрелять в спину то советская армия не применит авиацию и выйдет спокойно


И как, договорённость бандами соблюдалась?
Что говорит Вики? "Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны моджахедов. По информации газеты «Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523 советских солдата[1].
Действуешь по прихватке "Сказывай, дЕвица, сказывай!"? Все средства хороши?

[Исправлено: таноми52, 30.05.2022 - 17:24]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3032
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:30
#168
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Цитата:
abaika95:
Но США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо


Оказывается, чувство юмора тебе не чуждо!
Или всё таки именно этот "гуманный" НАРОД (два мира, два народа!) решал, что ЕМУ "хорошо" бомбить Югославию и проводить прочие "гуманные" акции?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12513
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 17:38
#169
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