Отправлено: - 16:22

Гога:

Это у вас какая -то извращенная логика , понятная только вам самому .

Гога:

Запугать и надавить на СССР.

Цитата:Это называется простоЛогика и объективная позицияНе окрашенная Верой в то что есть "свои и они святые и враги они всегда плохие"Цитата:Эту мантру я слышу на всех пропагандистких российских каналах))Давайте подумаем)Надавить на СССР чтобы что?Чтобы СССР в Японию не высаживался?А СССР это было надо? Или американские аналитики такие вот простые как вы и не раз не просчитали что СССР в силах сделать такую же бомбу?И тут вы картиночки приводили с картами бомбежек СССР так что в итоге? Отбомбились?) Или может эти картинки в застенках КГБ были придуманы чтобы пугать свое глупое население как тот пресловутый план Даллеса который представляет собой разные отрывки из романа вечный зов?))