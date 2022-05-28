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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:11
Цитата:
Русь в 15 веке это страна размером от Смоленска до Рязани
Потом захватническими войнами,геноцидом целых народов,выселением народов и политикой обрусения достигла размеров 1/6 суши
Это просто факты
Но История России это история хищнического захвата и окупации соседей
Ничем от британской, монгольской,испанской и других империй История России не отличается
Цитата:
А США не ведёт войны
Она ведёт спецоперации)
И да уточните пожалуйста США присоединила Ирак или Вьетнам к своей стране? Цитата:
Засчитано!
Странно как фанаты Денисова пропустили мимо ушей такой перл)
Цитата:
Вера это больше к вам
От веры до мракобския один шаг
А я привык изучать и сравнивать
СССР империя также как и США
Но США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо
А СССР империя восточная где решает узкая прослойка людей и потом навязывает свою волю народу через Пропаганду
Вот и вся разница
Гога:
Это просто факты .
Это просто факты .
Русь в 15 веке это страна размером от Смоленска до Рязани
Потом захватническими войнами,геноцидом целых народов,выселением народов и политикой обрусения достигла размеров 1/6 суши
Это просто факты
Но История России это история хищнического захвата и окупации соседей
Ничем от британской, монгольской,испанской и других империй История России не отличается
Цитата:
Гога:
А где вела войны США ? Уточните ,пжлста ?
А где вела войны США ? Уточните ,пжлста ?
А США не ведёт войны
Она ведёт спецоперации)
И да уточните пожалуйста США присоединила Ирак или Вьетнам к своей стране? Цитата:
111:
Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу..
Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу..
Засчитано!
Странно как фанаты Денисова пропустили мимо ушей такой перл)
Цитата:
таноми52:
Два мира? Народ ТАМ и советский народ? Похоже, до мозга костей уверовал, что СССР - империя зла?
Два мира? Народ ТАМ и советский народ? Похоже, до мозга костей уверовал, что СССР - империя зла?
Вера это больше к вам
От веры до мракобския один шаг
А я привык изучать и сравнивать
СССР империя также как и США
Но США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохо
А СССР империя восточная где решает узкая прослойка людей и потом навязывает свою волю народу через Пропаганду
Вот и вся разница
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:18
Цитата:
--Германия признала холокост - да или нет ??------Нету у вас Родины
Артем Марусич:
--Германия признала холокост - да или нет ??------Нету у вас Родины
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:18
Цитата:
Не лукавьте не лукавьте
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом
Цитата:
А я то как рад
Мои соседи люди цельные, открытые)
Цитата:
Пишет человек дейтельность которого заключается в том что он постоянно возмущается и ноет что тут хают его россию))
Цитата:
Беда беда?
Басаева кинь сейчас в Буденновск чтобы с ним сделали добрые патриоты России?))
Цитата:
Клинтон обрадовалась смерти одного диктатора террориста повинного в смерти сотен людей
Путин с улыбкой открыто заявляет что если что-то пойдет не так то мир сдохнет а он попадет в рай))
Гуманизьма
Цитата:
Да я сравниваю самого кровавого террориста в истории своей страны и борца за независимость ИИчкерии)
Цитата:
А сколько в человеческих килограммах убил Басаев и сколько Каддафи?
Можно сравнить и тогда будет понятно кто из них милый добрый человек а кто злыдень)
maxsaf:
Не, я ни с кем не воюю
Не, я ни с кем не воюю
Не лукавьте не лукавьте
Ещё как воюете и именно с Украиной и украинским народом
Цитата:
maxsaf:
Не представляете, как я этому рад
Не представляете, как я этому рад
А я то как рад
Мои соседи люди цельные, открытые)
Цитата:
Маркс:
Вот оно... ...Унылое г..о... ...Унылое г..о...
Вот оно... ...Унылое г..о... ...Унылое г..о...
Пишет человек дейтельность которого заключается в том что он постоянно возмущается и ноет что тут хают его россию))
Цитата:
таноми52:
О, нет! Надо прыгать от радости, что над ним учинили самосуд, растерзав.
О, нет! Надо прыгать от радости, что над ним учинили самосуд, растерзав.
Беда беда?
Басаева кинь сейчас в Буденновск чтобы с ним сделали добрые патриоты России?))
Цитата:
таноми52:
Не говорит ли это о лживости "гуманных" обликов власть предержащих США,
Не говорит ли это о лживости "гуманных" обликов власть предержащих США,
Клинтон обрадовалась смерти одного диктатора террориста повинного в смерти сотен людей
Путин с улыбкой открыто заявляет что если что-то пойдет не так то мир сдохнет а он попадет в рай))
Гуманизьма
Цитата:
таноми52:
Сравниваешь Каддафи и Басаева- самого кровавого террориста в истории своей страны?
Сравниваешь Каддафи и Басаева- самого кровавого террориста в истории своей страны?
Да я сравниваю самого кровавого террориста в истории своей страны и борца за независимость ИИчкерии)
Цитата:
таноми52:
Ненависть жертв Басаева и радость Клинтон равнозначны?
Ненависть жертв Басаева и радость Клинтон равнозначны?
А сколько в человеческих килограммах убил Басаев и сколько Каддафи?
Можно сравнить и тогда будет понятно кто из них милый добрый человек а кто злыдень)
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:22
Цитата:
----Зачем надо было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки ?
abaika95:
Ведь их мужья всего лишь воевали против СССР
Ведь их мужья всего лишь воевали против СССР
----Зачем надо было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки ?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:23
Цитата:
Ну тут полилог можно наверно заканчивать если у той стороны такие вот аргументы)
Германия осудила 7 человек за отрицание холокоста в период только с 98 по 2009 год)))
Компенсация жертвам холокоста выплачивается ФРГ с 1953 года)
Напомни ГДР выплачивал что-нибудь жертвам холокоста?))
Гога:
Германия признала холокост - да или нет ??------Нету у вас Родины
Германия признала холокост - да или нет ??------Нету у вас Родины
Ну тут полилог можно наверно заканчивать если у той стороны такие вот аргументы)
Германия осудила 7 человек за отрицание холокоста в период только с 98 по 2009 год)))
Компенсация жертвам холокоста выплачивается ФРГ с 1953 года)
Напомни ГДР выплачивал что-нибудь жертвам холокоста?))
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:41
Цитата:
----Супер !!! Восхищен !!!
abaika95:
А США не ведёт войны
А США не ведёт войны
----Супер !!! Восхищен !!!
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:48
Цитата:
----Что за манера отвечать на вопросы , которые адресованы не вам ??
abaika95:
----Что за манера отвечать на вопросы , которые адресованы не вам ??
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:54
Цитата:
---Ну если для вас он борец , то тогда , конечно , да .Воевать с детьми - это сильно !!!
***Французский историк и журналист Кристоф Чикле в статье про Басаева в «Энциклопедии Универсалис» отмечал:[13] В его «списке» более 1000 погибших и организация самых кровавых террористических актов на Северном Кавказе и в России: захват заложников в Будённовске на юге России в 1995 году (166 погибших), захват заложников в московском театре в ноябре 2002 году (130 погибших), захват заложников в бесланской школе в Северной Осетии в сентябре 2004 года (339 погибших), не говоря уже о взрыве двух российских самолётов (90 погибших) и убийстве 9 мая 2004 года Президента Чечни Ахмада Кадырова, погибшего от взрыва бомбы на центральном стадионе Грозного.*** -----Заметьте , это пишет француз (но , наверное , его Путин подкупил ).
abaika95:
борца за независимость ИИчкерии)
борца за независимость ИИчкерии)
---Ну если для вас он борец , то тогда , конечно , да .Воевать с детьми - это сильно !!!
***Французский историк и журналист Кристоф Чикле в статье про Басаева в «Энциклопедии Универсалис» отмечал:[13] В его «списке» более 1000 погибших и организация самых кровавых террористических актов на Северном Кавказе и в России: захват заложников в Будённовске на юге России в 1995 году (166 погибших), захват заложников в московском театре в ноябре 2002 году (130 погибших), захват заложников в бесланской школе в Северной Осетии в сентябре 2004 года (339 погибших), не говоря уже о взрыве двух российских самолётов (90 погибших) и убийстве 9 мая 2004 года Президента Чечни Ахмада Кадырова, погибшего от взрыва бомбы на центральном стадионе Грозного.*** -----Заметьте , это пишет француз (но , наверное , его Путин подкупил ).
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:55
Цитата:
---**Захват школы в Беслане (2004)[править | править код]Основная статья: Террористический акт в БесланеЖертвы трагедии в Беслане Захват школы № 1 в Беслане (Северная Осетия) 1—3 сентября 2004 года, в результате которого погибло свыше 333 человек (из них 186 детей)[118]. Басаев взял на себя ответственность за организацию этого нападения в заявлении, опубликованном через две недели после захвата[114]. Позже он сделал ещё одно заявление по этому поводу[119].***
abaika95:
борца за независимость ИИчкерии)
борца за независимость ИИчкерии)
---**Захват школы в Беслане (2004)[править | править код]Основная статья: Террористический акт в БесланеЖертвы трагедии в Беслане Захват школы № 1 в Беслане (Северная Осетия) 1—3 сентября 2004 года, в результате которого погибло свыше 333 человек (из них 186 детей)[118]. Басаев взял на себя ответственность за организацию этого нападения в заявлении, опубликованном через две недели после захвата[114]. Позже он сделал ещё одно заявление по этому поводу[119].***
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 15:58
Цитата:
А вы бы хотели чтобы война продолжилась до 1947 года?
Чтобы американские и советские солдаты гибли сотнями зачищая каждую японскую деревню от самураев ? Самураи так-то не немцы они собрались на своей земле биться до победного во славу императора
Но вот две бомбочки и наступление советской армии в Манчжурии как-то поумерил их пыл
Они поняли что воевать против такого оружия бессмысленно
Изучите вопрос прежде чем такие вопросы задавать пожалуйста)
Цитата:
По вашей логике вы бы хотели чтобы США не вступало во вторую мировую войну,не организовало помощь СССР и количество погибших советских людей увеличилось вдвое?
Да вы батенька кравожаден до кровушки своих соплеменников то...
Гога:
Зачем надо было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки ?
Зачем надо было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки ?
А вы бы хотели чтобы война продолжилась до 1947 года?
Чтобы американские и советские солдаты гибли сотнями зачищая каждую японскую деревню от самураев ? Самураи так-то не немцы они собрались на своей земле биться до победного во славу императора
Но вот две бомбочки и наступление советской армии в Манчжурии как-то поумерил их пыл
Они поняли что воевать против такого оружия бессмысленно
Изучите вопрос прежде чем такие вопросы задавать пожалуйста)
Цитата:
Гога:
Супер !!! Восхищен !!!
Супер !!! Восхищен !!!
По вашей логике вы бы хотели чтобы США не вступало во вторую мировую войну,не организовало помощь СССР и количество погибших советских людей увеличилось вдвое?
Да вы батенька кравожаден до кровушки своих соплеменников то...
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 16:03
Комментарий проходит проверку.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 16:06
Цитата:
---Это у вас какая -то извращенная логика , понятная только вам самому .
abaika95:
По вашей логике
По вашей логике
---Это у вас какая -то извращенная логика , понятная только вам самому .
-
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