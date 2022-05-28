Отправлено: - 15:11

Гога:

Это просто факты .

Гога:

А где вела войны США ? Уточните ,пжлста ?

111:

Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу..

таноми52:

Два мира? Народ ТАМ и советский народ? Похоже, до мозга костей уверовал, что СССР - империя зла?

Цитата:Русь в 15 веке это страна размером от Смоленска до РязаниПотом захватническими войнами,геноцидом целых народов,выселением народов и политикой обрусения достигла размеров 1/6 сушиЭто просто фактыНо История России это история хищнического захвата и окупации соседейНичем от британской, монгольской,испанской и других империй История России не отличаетсяЦитата:А США не ведёт войныОна ведёт спецоперации)И да уточните пожалуйста США присоединила Ирак или Вьетнам к своей стране? Цитата:Засчитано!Странно как фанаты Денисова пропустили мимо ушей такой перл)Цитата:Вера это больше к вамОт веры до мракобския один шагА я привык изучать и сравниватьСССР империя также как и СШАНо США империя демократическая в которой народ решает что для него хорошо а что плохоА СССР империя восточная где решает узкая прослойка людей и потом навязывает свою волю народу через ПропагандуВот и вся разница