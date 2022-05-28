Отправлено: - 12:34

maxsaf:

Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить

Цитата:Больше тогоМы с вами даже не соседиИ не друзьяУпаси Господи)Если вы с братьями украинцами воюете то давайте мы просто с вами будем незнакомцами)С вами только так)