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Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44338
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3030
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:10
Цитата:
Это результаты на момент Вашего голосования, а не итоговые.
Голосование на главной странице "Вопрос недели"
maxsaf:
Так не могу. Я уже результаты вижу
Так не могу. Я уже результаты вижу
Это результаты на момент Вашего голосования, а не итоговые.
Голосование на главной странице "Вопрос недели"
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12505
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:42
Надо поступить проще
Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов
Все чисто и главное по закону))
Свобода слова не пострадает
Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))
Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов
Все чисто и главное по закону))
Свобода слова не пострадает
Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 539
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:04
Цитата:
Самый правдивый канал это Хабар!
Только Хабар и ничего другого я не знаю!
Слава Хабару - Хабару слава!
abaika95:
Все чисто и главное по закону)) Свобода слова не пострадает
Все чисто и главное по закону)) Свобода слова не пострадает
Самый правдивый канал это Хабар!
Только Хабар и ничего другого я не знаю!
Слава Хабару - Хабару слава!
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:35
Цитата:
Было НТВ плюс вообще то, там смотрели исключительно фильмы плюс музыка.
Исчезло.
Поставили Триколор в марте, заплатил на год.
Смотрели пятницу Комарова, нет ее.
Кондитер, нет его.
Интервью по РБК разных людей экономика, нет их.
Европа плюс иногда, редко.
Евроновости нет.
Галкина нет.
Шоу Голос нет.
Качество каналов Триколор ужасное, в сравнении с НТВ.
Купили подписку Кинопоиск и Максимум Мегого.
Там качество фильмов отменное.
И каналы есть, но их уже не смотрим.
Так, если евроновости иногда.
Сейчас попробуем еще Окко или Иви..
Горожанин_kst:
На Триколоре более 260 каналов.
На Триколоре более 260 каналов.
Было НТВ плюс вообще то, там смотрели исключительно фильмы плюс музыка.
Исчезло.
Поставили Триколор в марте, заплатил на год.
Смотрели пятницу Комарова, нет ее.
Кондитер, нет его.
Интервью по РБК разных людей экономика, нет их.
Европа плюс иногда, редко.
Евроновости нет.
Галкина нет.
Шоу Голос нет.
Качество каналов Триколор ужасное, в сравнении с НТВ.
Купили подписку Кинопоиск и Максимум Мегого.
Там качество фильмов отменное.
И каналы есть, но их уже не смотрим.
Так, если евроновости иногда.
Сейчас попробуем еще Окко или Иви..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:39
Цитата:
Влажные мечты
Иноагент)
Толстое с горячим в очередной раз смешал)
abaika95:
Влажные мечты
Иноагент)
Толстое с горячим в очередной раз смешал)
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:43
Цитата:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Смысл переплачивать, если уже есть подписка. Каналы, их набор, везде стандартные. Плюс/минус. Качество разное, это уже технически зависит от трансподеров и приемного оборудования. Но на смарте онлайн-версия тащит в хорошем качестве.
А инфо-не нравится, не смотри.
111:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Смысл переплачивать, если уже есть подписка. Каналы, их набор, везде стандартные. Плюс/минус. Качество разное, это уже технически зависит от трансподеров и приемного оборудования. Но на смарте онлайн-версия тащит в хорошем качестве.
А инфо-не нравится, не смотри.
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:44
Между прочим на кинопоиске прикольные казахские фильмы, пересмотрели их почти все..
Кухарка особенно их любит.
Совершенно не знал о наших фильмах..
Кухарка особенно их любит.
Совершенно не знал о наших фильмах..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:47
Цитата:
Ге знаю, надо поискать, но там качество НД пишут, но как то не то, все равно рябит что ли..
Не так как та же НТВ.
Но теперь привыкли к кинопоиску и Мегого, хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали, сейчас вроде как платно была реклама, есть.
Ну те же Игры Престолов..
Горожанин_kst:
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Там на Трико тоже есть онлайн-версия с кинотеатрами. Приложуха для смартана.
Ге знаю, надо поискать, но там качество НД пишут, но как то не то, все равно рябит что ли..
Не так как та же НТВ.
Но теперь привыкли к кинопоиску и Мегого, хотя на кинопоиске амедиатека вроде ее отключали, сейчас вроде как платно была реклама, есть.
Ну те же Игры Престолов..
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 13:56
Этот цирк, что устраивают "свободные" страны, оплоты демократии...нельзя блокировать контент только за то что точка зрения автора противоречит твоей, коли не нарушены правила размещения.
В идеале " не нравится- не смотрю!", а не "нам не нравится- поэтому ты не смотришь!" Каждый должен иметь равный доступ ко всем источникам информации, возможность сравнить, проверить.
Мы же в свободной стране живём?!
В идеале " не нравится- не смотрю!", а не "нам не нравится- поэтому ты не смотришь!" Каждый должен иметь равный доступ ко всем источникам информации, возможность сравнить, проверить.
Мы же в свободной стране живём?!
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