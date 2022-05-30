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≡ Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и богатстве своих родственников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44338
Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и богатстве своих родственников
Отправлено: 30.05.22 - 13:55
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Вина в совершении противозаконных действий должна быть доказана в судебном порядке, отметил Елбасы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13725
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 13:55
#1
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И конечно же в суде судьей будет рассматривать эти дела тот, кого назначил Назарбаев..
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
239
Re: Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и...
Отправлено: 30.05.22 - 14:20
#2
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Уже сидел бы на пенсии и отдыхал бы,а то лезит со своими комментариями. Мало нахапал что ли?
Профайл
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