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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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- 44338
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:27
Цитата:
Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить
abaika95:
Удивительная вещь эта Пропаганда))
Удивительная вещь эта Пропаганда))
Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:33
Цитата:
Два мира
1968 год
В США многотысячные марши против войны во Вьетнаме
Политический кризис
Американские СМИ открыто показывают зверства американских бойцов во Вьетнаме
Президент Линдон Джонсон на фоне критики войны отказывается баллотироваться на второй срок
Президентом становится Никсон котрый через 6 лет подаст в отставку из за журналистского скандала
1968 год
Вывод войск в Чехословакию
Что показывает советское СМИ
Советский народ как единое целое всецело поддерживает руководство в деле оказания братской помощи чехословацкому народу.
Благородные чехи высыпали на улицы своих городов встречать советских братьев приехавших помогать им бороться с контр революцией
Через 20 лет абсолютно также советский народ всецело поддержит ввод интернациональных сил в Афганистан где советские бойцы будут месить кишлаки и аулы,пачками убивать мирных людей но по телику так и будут до последнего толдычить об интернациональном долге
Артем Марусич:
Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
Два мира
1968 год
В США многотысячные марши против войны во Вьетнаме
Политический кризис
Американские СМИ открыто показывают зверства американских бойцов во Вьетнаме
Президент Линдон Джонсон на фоне критики войны отказывается баллотироваться на второй срок
Президентом становится Никсон котрый через 6 лет подаст в отставку из за журналистского скандала
1968 год
Вывод войск в Чехословакию
Что показывает советское СМИ
Советский народ как единое целое всецело поддерживает руководство в деле оказания братской помощи чехословацкому народу.
Благородные чехи высыпали на улицы своих городов встречать советских братьев приехавших помогать им бороться с контр революцией
Через 20 лет абсолютно также советский народ всецело поддержит ввод интернациональных сил в Афганистан где советские бойцы будут месить кишлаки и аулы,пачками убивать мирных людей но по телику так и будут до последнего толдычить об интернациональном долге
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:34
Цитата:
Больше того
Мы с вами даже не соседи
И не друзья
Упаси Господи)
Если вы с братьями украинцами воюете то давайте мы просто с вами будем незнакомцами)
С вами только так)
maxsaf:
Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить
Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить
Больше того
Мы с вами даже не соседи
И не друзья
Упаси Господи)
Если вы с братьями украинцами воюете то давайте мы просто с вами будем незнакомцами)
С вами только так)
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:46
Цитата:
Каддафи президент страны котрый финансировал терроризм и укрывал исламских террористов у себя после удачных операций по подрывам самолётов и взрывов в кафе))) славный парень о смерти которого надо грустить?
Когда Басаева убили в кремле наверно траур стоял по убиенному?))
таноми52:
Да-да, вот пример: "Клинтон узнала о гибели Каддафи по SMS. В это время она находилась в Кабуле.
Да-да, вот пример: "Клинтон узнала о гибели Каддафи по SMS. В это время она находилась в Кабуле.
Каддафи президент страны котрый финансировал терроризм и укрывал исламских террористов у себя после удачных операций по подрывам самолётов и взрывов в кафе))) славный парень о смерти которого надо грустить?
Когда Басаева убили в кремле наверно траур стоял по убиенному?))
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:47
Цитата:
Не, я ни с кем не воюю)
Цитата:
Не представляете, как я этому рад
abaika95:
Если вы с братьями украинцами воюете
Если вы с братьями украинцами воюете
Не, я ни с кем не воюю)
Цитата:
abaika95:
Мы с вами даже не соседи
Мы с вами даже не соседи
Не представляете, как я этому рад
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2159
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:57
УГ
Захожу на форум НГ, а там оно
Поет, как ни в чем не бывало.
Разный мотив, но всегда одно,
Логики нет, здравомыслия мало.
Вот оно...
...Унылое г..о...
...Унылое г..о...
Отвлекают рекламные блоки,
Но его идея понятна давно:
Либерасты все вместе,
Остальные подохли
Вот оно...
...Унылое г..о...
...Унылое г..о...
(с) Вася Обломов - УГ
Захожу на форум НГ, а там оно
Поет, как ни в чем не бывало.
Разный мотив, но всегда одно,
Логики нет, здравомыслия мало.
Вот оно...
...Унылое г..о...
...Унылое г..о...
Отвлекают рекламные блоки,
Но его идея понятна давно:
Либерасты все вместе,
Остальные подохли
Вот оно...
...Унылое г..о...
...Унылое г..о...
(с) Вася Обломов - УГ
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 13:10
Цитата:
С чего вдруг - романтик?
Начал с восхваления США, а когда дошло, что это одиозная страна, обвинил всех оппонентов в том, что они "за" войну в принципе, а в частности - с Украиной
[Исправлено: Iney, 30.05.2022 - 13:37]
Victor Yang:
Артем - романтик - за всё хорошее и против всего плохого -
Артем - романтик - за всё хорошее и против всего плохого -
С чего вдруг - романтик?
Начал с восхваления США, а когда дошло, что это одиозная страна, обвинил всех оппонентов в том, что они "за" войну в принципе, а в частности - с Украиной
[Исправлено: Iney, 30.05.2022 - 13:37]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 15315
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 13:21
Цитата:
Нет, я его понял. Он смотрит через призму плохо-хорошо. Кто начал войну - тот плохой. И неважны ни предшествующие действия, ни причины. Это склад ума такой, когда всё кажется простым и черно-белым, когда есть на земле Добро и зло. Это взгляд через эмоции.
[Исправлено: Iney, 30.05.2022 - 13:38]
таноми52:
Нет, я его понял. Он смотрит через призму плохо-хорошо. Кто начал войну - тот плохой. И неважны ни предшествующие действия, ни причины. Это склад ума такой, когда всё кажется простым и черно-белым, когда есть на земле Добро и зло. Это взгляд через эмоции.
[Исправлено: Iney, 30.05.2022 - 13:38]
1
(Полноправные пользователи)
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- 13725
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 13:37
Хм..
Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу..
Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу..
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 13:38
Цитата:
О, нет! Надо прыгать от радости, что над ним учинили самосуд, растерзав... Не говорит ли это о лживости "гуманных" обликов власть предержащих США, так воспеваемых Марусичем -
Сравниваешь Каддафи и Басаева- самого кровавого террориста в истории своей страны?
Ненависть жертв Басаева и радость Клинтон равнозначны?
abaika95:
славный парень о смерти которого надо грустить?
славный парень о смерти которого надо грустить?
О, нет! Надо прыгать от радости, что над ним учинили самосуд, растерзав... Не говорит ли это о лживости "гуманных" обликов власть предержащих США, так воспеваемых Марусичем -
Сравниваешь Каддафи и Басаева- самого кровавого террориста в истории своей страны?
Ненависть жертв Басаева и радость Клинтон равнозначны?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 13:53
Цитата:
Цитата:
Два мира? Народ ТАМ и советский народ?
Похоже, до мозга костей уверовал, что СССР - империя зла?
В очернении СССР ты уже дошёл до очернения народа!
abaika95:
Советский народ как единое целое всецело поддерживает руководство в деле оказания братской помощи чехословацкому народу.
Советский народ как единое целое всецело поддерживает руководство в деле оказания братской помощи чехословацкому народу.
Цитата:
abaika95:
Через 20 лет абсолютно также советский народ всецело поддержит ввод интернациональных сил в Афганистан
Через 20 лет абсолютно также советский народ всецело поддержит ввод интернациональных сил в Афганистан
Два мира? Народ ТАМ и советский народ?
Похоже, до мозга костей уверовал, что СССР - империя зла?
В очернении СССР ты уже дошёл до очернения народа!
(Полноправные пользователи)
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- 1941
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 14:00
Цитата:
🤔
Фашистская партия в свое время и "решала" для отдельно взятого народа...какими средствами и за счёт чего тебе известно?
Марик, у тебя же дед-герой...ты удали эту @ерню
111:
🤔
Фашистская партия в свое время и "решала" для отдельно взятого народа...какими средствами и за счёт чего тебе известно?
Марик, у тебя же дед-герой...ты удали эту @ерню
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 13725
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 14:12
Цитата:
Это хорошие или плохи слова?
Горожанин_kst:
Фашистская партия
Фашистская партия
Это хорошие или плохи слова?
-
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